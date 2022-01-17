NetEasе: Путин заставил Запад сесть за стол переговоров заявлением об Украине

Пекин, 17 января. Президент России Владимир Путин смог буквально в нескольких предложениях навести панику на Западе, считают эксперты китайского портала NetEasе.

В интернете отметили, что речь идет о большой пресс-конференции Путина, на которой один из журналистов поинтересовался о вероятности сценария вторжения российских войск на территорию Украины. Ответ главы государства буквально вызвал восхищение у китайских экспертов, так как он заставил западных лидеров сесть с Россией за стол переговоров по гарантиям безопасности.

Путин заявил, что нагнетание истерии вокруг ничем не подкрепленных данных о «вторжении» России на Украину может указывать на подготовку Киевом силовой операции в Донбассе. Вместе с тем глава государства отметил, что в последнее время Запад активно размещает ракеты вблизи российских границ. Такое положение вещей является неприемлемым для Москвы. В завершение он поинтересовался у журналиста, как бы вели себя в США, если бы российские ракеты появились на границах США с Канадой или Мексикой?

Такой ответ поставил Запад в тупик. Из-за полного отсутствия понимания представители НАТО вынуждены были пойти на переговоры с Москвой, что ознаменовало очередную блестящую победу Путина.

«Россия без единого выстрела побеждает США — на Западе началась паника», — говорится в материале портала.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что США и НАТО предложили Москве организовать очередную встречу по гарантиям безопасности. Тем времен в МИД РФ заявили, что Москва не собирается бесконечно ждать четкого ответа на выдвинутые предложения.