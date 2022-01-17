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Глава МИД ФРГ сообщила о визите на линию фронта в Донбассе
Политика
Глава МИД ФРГ сообщила о визите на линию фронта в Донбассе
Global Look Press  /  Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Киев, 17 января. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, что планирует посетить линию соприкосновения в Донбассе. Немецкий политик сообщила, что поедет туда, поскольку крайне обеспокоена гуманитарной ситуацией, которую она охарактеризовала как «гнетущую», передает информационное агентство «Новороссия».

Бербок отметила, что в зоне действия ВСУ страдают старики и дети, и подчеркнула, что для изменения ситуации требуется прогресс в исполнении минских договоренностей. По ее словам, «нормандский формат» необходимо «наполнить жизнью».

Ранее ФАН анонсировал визиты Бербок в Москву и Киев. По информации немецкого телеканала Das Erste, она надеется поспособствовать снижению напряженности на границе России и Украины.

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Все новости / Политика / Глава МИД ФРГ сообщила о визите на линию фронта в Донбассе
донбасс визит минские договоренности бербок
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