Глава МИД ФРГ сообщила о визите на линию фронта в Донбассе

Киев, 17 января. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, что планирует посетить линию соприкосновения в Донбассе. Немецкий политик сообщила, что поедет туда, поскольку крайне обеспокоена гуманитарной ситуацией, которую она охарактеризовала как «гнетущую», передает информационное агентство «Новороссия».

Бербок отметила, что в зоне действия ВСУ страдают старики и дети, и подчеркнула, что для изменения ситуации требуется прогресс в исполнении минских договоренностей. По ее словам, «нормандский формат» необходимо «наполнить жизнью».

Ранее ФАН анонсировал визиты Бербок в Москву и Киев. По информации немецкого телеканала Das Erste, она надеется поспособствовать снижению напряженности на границе России и Украины.