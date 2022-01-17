Жители трех стран пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram

Москва, 17 января. Жители России, Украины и Белоруссии зафиксировали сбои в работе мессенджера Telegram.

Более сотни жалоб на проблемы с работой мобильного приложения, с подключением к серверу и отправкой сообщений зафиксировал портал Downdetector. Проблемы в работе начались в 17:00 по московскому времени.

Чаще всего на сбои в Telegram жаловались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Минска. В других городах России также были выявлены проблемы со входом в мессенджер.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на обвинения в небезопасности платформы. Программист заявил о сотрудничестве приложения WhatsApp с западными спецслужбами.