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Жители трех стран пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram

Технологии
Жители трех стран пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram
pixabay.com

Москва, 17 января. Жители России, Украины и Белоруссии зафиксировали сбои в работе мессенджера Telegram.

Более сотни жалоб на проблемы с работой мобильного приложения, с подключением к серверу и отправкой сообщений зафиксировал портал Downdetector. Проблемы в работе начались в 17:00 по московскому времени.

Чаще всего на сбои в Telegram жаловались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Минска. В других городах России также были выявлены проблемы со входом в мессенджер.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на обвинения в небезопасности платформы. Программист заявил о сотрудничестве приложения WhatsApp с западными спецслужбами.

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