Правительство Южного Судана заключило мирное соглашение с фракцией НОДС

Хартум, 17 января. Правительство Южного Судана и отколовшееся подразделение оппозиционного Народно-освободительного движения (НОДС) заключили мирное соглашение. Стороны договорились о прекращении конфликта в штате Верхний Нил.

Подписание документа состоялось в Хартуме. Посредником выступил председатель Суверенного совета соседней республики Абдель Фаттах аль-Бурхан. Сделка положила конец вооруженному конфликту, который продолжался несколько лет.

Заключение соглашения последовало спустя неделю после возобновления мирных переговоров между южносуданцами. В столицу Судана прибыли правительственная делегация во главе с советником президента по вопросам безопасности Тутом Гатлуаком и группа из фракции Китгванг под руководством генерала Саймона Гатвеча Дуала.

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Стороны договорились, что оппозиционные силы Агвелек получат политическое представительство как на государственном, так и на национальном уровне. Взамен они должны немедленно сложить оружие и отколоться от повстанцев НОДС. В дальнейшем планируется интеграция их бойцов в вооруженные силы республики.

«Обе стороны договорились, что силы Агвелек и Народные силы обороны Южного Судана (SSPDF) вновь обязуются поддерживать нынешнее прекращение огня до завершения процессов реинтеграции, и согласились не прибегать к каким-либо столкновениям с любыми силами в зоне ответственности», — говорится в документе.

Как минимум 500 сотрудников полиции разместят в районе Кит-Гванг/Мангенис в штате Верхний Нил. Меры предпринимаются для обеспечения защиты.

Ранее южносуданские политики и активисты обратились к президенту Сальву Кииру с просьбой урегулировать разногласия повстанцев. Группировки под конец 2021 года учинили междоусобную войну в пограничном с Суданом районе.