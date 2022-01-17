Россия и Белоруссия организуют внезапную проверку сил реагирования Союзного государства

Минск, 17 января. Россия и Белоруссия договорились провести внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства перед российско-белорусскими военными учениями, запланированными на февраль.

Замначальника Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что иностранные государства наращивают воинский контингент у белорусских границ. Эта ситуация вызывает опасения и требует объективной ответной реакции, передает RT.

«Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название — "Союзная решимость"», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил определить точную дату проведения двусторонних учений ВС РФ и Белоруссии и озвучить ее заранее. По его словам, это позволит избежать голословных обвинений со стороны Запада в стягивании войск.