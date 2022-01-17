Спортсмен из Китая побил мировой рекорд по количеству подтягиваний в позе флажка

Однажды Чжэн Дасюань увидел по телевизору, как гимнасты исполняют силовой элемент бокового баланса «флажок». Поняв, что он сам тоже способен на это, Чжэн поставил перед собой амбициозную цель: попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Каждый вечер после работы Дасюань отправляется на тренировку. В качестве опоры он использует прочные столбы, шведские стенки и обычные деревья. В 2016 году ему удалось первый раз побить мировой рекорд, выполнив 26 горизонтальных подтягиваний. Уже через два года он снова попал в Книгу рекордов Гиннесса, увеличив свое достижение до 34 раз.

«Это прекрасное чувство, когда мои поклонники высоко оценивают мои движения. Некоторые из них спрашивают: «Можете ли вы научить меня своему мастерству?» — я отвечаю: «Я научу вас, если вы действительно намерены учиться», — поделился мировой рекордсмен.

Чжэн Дасюань не останавливается на достигнутом. Он совершенствует свои навыки, выполняя новые сложные упражнения. Информацию он берет из YouTube, а также встречается с единомышленниками, увлеченными силовой гимнастикой. Чжэн уверен, что всего можно добиться, если ставить перед собой цель и упорно идти к ней.