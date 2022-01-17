Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 20:41
20:41
Экономика
Главные тренды в недвижимости, курсе валют и судебной практике обсудят в «Патриоте»
20:41
Происшествия
Молния ударила в самолет рейса Тюмень — Сочи
20:41
Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
20:39
Политика
МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности
20:38
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
20:38
Общество
Воронежский водитель спас кота от нападения стаи бродячих собак
20:37
Общество
«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов
20:34
Общество
Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»
20:34
Политика
Сенатор Пушков: Facebook нарушил закон из-за блокировки страницы делегации России в Вене
20:34
Экономика
Российские компании могут поставлять за рубеж до 10 млн тонн водорода ежегодно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спортсмен из Китая побил мировой рекорд по количеству подтягиваний в позе флажка

Видео

Однажды Чжэн Дасюань увидел по телевизору, как гимнасты исполняют силовой элемент бокового баланса «флажок». Поняв, что он сам тоже способен на это, Чжэн поставил перед собой амбициозную цель: попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Каждый вечер после работы Дасюань отправляется на тренировку. В качестве опоры он использует прочные столбы, шведские стенки и обычные деревья. В 2016 году ему удалось первый раз побить мировой рекорд, выполнив 26 горизонтальных подтягиваний. Уже через два года он снова попал в Книгу рекордов Гиннесса, увеличив свое достижение до 34 раз.

«Это прекрасное чувство, когда мои поклонники высоко оценивают мои движения. Некоторые из них спрашивают: «Можете ли вы научить меня своему мастерству?» — я отвечаю: «Я научу вас, если вы действительно намерены учиться», — поделился мировой рекордсмен.

Чжэн Дасюань не останавливается на достигнутом. Он совершенствует свои навыки, выполняя новые сложные упражнения. Информацию он берет из YouTube, а также встречается с единомышленниками, увлеченными силовой гимнастикой. Чжэн уверен, что всего можно добиться, если ставить перед собой цель и упорно идти к ней. 

Вернуться назад
Все новости / Видео / Спортсмен из Китая побил мировой рекорд по количеству подтягиваний в позе флажка
рекорд китаец подтягивание
Комментировать