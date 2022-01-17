Das Erste: глава МИД ФРГ Бербок хочет «определить позицию» на переговорах в России

Берлин, 17 января. Глава МИД Германии Анналена Бербок впервые за шесть недель на посту едет с визитом в Москву и Киев. Она надеется поспособствовать уменьшению напряженности на границе России и Украины, сообщил немецкий телеканал Das Erste.

По словам корреспондента телеканала Кристиана Фельда, предшествующие шесть недель в должности для Бербок были лишь разогревом перед поездкой, которая станет для политика настоящим испытанием на международной арене. Das Erste уточнил, что особенным будет диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Однако сначала она посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегой Дмитрием Кулебой. Бербок намерена обсудить рынок зеленой энергетики и поддержку развития кибернетической обороны.

По данным телеканала, глава немецкого внешнеполитического ведомства поставила перед собой задачу «определить позицию» на переговорах в Москве. Фельд уточнил, что это также является проверкой на практике для ее формулы «диалог и жесткость» в отношениях с такими странами, как Россия. Помимо этого, Бербок предупреждена о том, с кем ей предстоит иметь дело. Однако, заключил журналист, ей стоит перед встречей еще раз посмотреть записи того, как год назад Лавров публично унизил еврокомиссара по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что 18 января в Москве состоится встреча министров иностранных дел России и Германии. По словам дипломата, предполагается, что стороны обсудят, в том числе, предложение Россией «всеобъемлющих гарантий безопасности в Европе», сообщала Национальная служба новостей.

Ранее Лавров заявил, что американские спецслужбы, вероятно, устроили внутренний конкурс на лучший сценарий при эскалации ситуации на Украине. Так он шуткой ответил на заявление о 18 сценариях США по украинской стороне, передал телеканал «360».

Помимо этого, Бербок уточнила, что Бундестаг хочет стабильных отношений с Россией. По ее словам, у Берлина и Москвы длинный список тем для обсуждения.