Das Erste: глава МИД ФРГ Бербок хочет «определить позицию» на переговорах в России

Берлин, 17 января. Глава МИД Германии Анналена Бербок впервые за шесть недель на посту едет с визитом в Москву и Киев. Она надеется поспособствовать уменьшению напряженности на границе России и Украины, сообщил немецкий телеканал Das Erste.
По словам корреспондента телеканала Кристиана Фельда, предшествующие шесть недель в должности для Бербок были лишь разогревом перед поездкой, которая станет для политика настоящим испытанием на международной арене. Das Erste уточнил, что особенным будет диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Однако сначала она посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегой Дмитрием Кулебой. Бербок намерена обсудить рынок зеленой энергетики и поддержку развития кибернетической обороны.
По данным телеканала, глава немецкого внешнеполитического ведомства поставила перед собой задачу «определить позицию» на переговорах в Москве. Фельд уточнил, что это также является проверкой на практике для ее формулы «диалог и жесткость» в отношениях с такими странами, как Россия. Помимо этого, Бербок предупреждена о том, с кем ей предстоит иметь дело. Однако, заключил журналист, ей стоит перед встречей еще раз посмотреть записи того, как год назад Лавров публично унизил еврокомиссара по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что 18 января в Москве состоится встреча министров иностранных дел России и Германии. По словам дипломата, предполагается, что стороны обсудят, в том числе, предложение Россией «всеобъемлющих гарантий безопасности в Европе», сообщала Национальная служба новостей.
Ранее Лавров заявил, что американские спецслужбы, вероятно, устроили внутренний конкурс на лучший сценарий при эскалации ситуации на Украине. Так он шуткой ответил на заявление о 18 сценариях США по украинской стороне, передал телеканал «360».
Помимо этого, Бербок уточнила, что Бундестаг хочет стабильных отношений с Россией. По ее словам, у Берлина и Москвы длинный список тем для обсуждения.