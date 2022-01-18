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Шоу-бизнес
Юбилейный вечер в Кремле: именинница Тамара Гвердцители поделилась планами на предстоящий год
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Юбилейный вечер в Кремле: именинница Тамара Гвердцители поделилась планами на предстоящий год

Шоу-бизнес
Юбилейный вечер в Кремле: именинница Тамара Гвердцители поделилась планами на предстоящий год
Global Look Press  /  Lev Ilyin

18 января юбилей у выдающейся грузинской и российской певицы Тамары Гвердцители. Именно ее прозвали советской Эдит Пиаф. И это ее талант оценил сам Мишель Легран. И профессионалы, и неискушенные слушатели признают, что глубокое контральто Гвердцители проникает в самые потайные уголки человеческой души. А еще Гвердцители — пожалуй, единственная артистка, которая никогда не была замечена в скандалах, не выносила на публику личные проблемы и не впускала посторонних в свою частную жизнь. Однако в день рождения артистка сделала исключение и рассказала корреспонденту ФАН, что собирается встретить 60-летний юбилей в тихом семейном кругу в Подмосковье.

«В данном случае мы ничего не отмечаем. Это, конечно, очень замечательный день для моей мамы и для меня. И обычно мы отмечали день рождения или здесь, или в Тбилиси большими застольями с песнями, всегда так очень торжественно и весело. Но сейчас время другое. Тем не менее я не огорчаюсь. Конечно, мне бы как человеку хотелось это отметить, но настанет другое время — и вот тогда отпразднуем. Всему свое время, ну что делать», — с присущей ей скромностью поделилась Тамара Гвердцители.

«Юбилейный вечер в Кремле»: Тамара Гвердцители поделилась планами на предстоящий год
Global Look Press / АГН Москва

Звездная собеседница ФАН подчеркнула, что уходящий год для ее семьи был очень тяжелым, но она верит, что новый период жизни окажется более счастливым.

«В профессиональном смысле планируются юбилейные вечера. Один из них — большой планируется в Кремле. Это будет такой полноценный юбилейный вечер — концерт-поздравление. И, конечно, предстоят разные очень важные фестивали. В целом работа идет, и она, к счастью, ежедневная. Мы занимаемся своим делом — репетируем и выступаем. В этом и заключается слаженность нашего коллектива в нынешней ситуации», — рассказала Тамара Гвердцители.

Своим контральто Тамара Гвердцители заворожила несколько поколений слушателей. Артистку заслуженно называют символом эпохи и живым идолом эстрады. Ее песни знают, любят и поют, как в России и родной Грузии, так и за рубежом.

Накануне композитор Игорь Крутой через ФАН поздравил Игоря Николаева с праздником и рассказал, за что уважает и ценит своего тезку.

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