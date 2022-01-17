Oxfam: десять богатейших людей планеты удвоили свое состояние в разгар пандемии

Вашингтон, 17 января. Суммарное состояние десяти самых состоятельных людей мира выросло с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона долларов. Этот результат был достигнут за время распространения коронавируса, посчитала некоммерческая организация Oxfam.

Согласно докладу «Неравенство убивает», лидеры списка богатейших людей владеют состоянием, которое в шесть раз превосходит совокупные активы 3,1 миллиарда самых бедных.

Доходы 99% людей на планете уменьшились во время распространения коронавируса. Кризис привел к тому, что более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности.

Основатель Amazon Джефф Безос в прошлом году лишился звания самого богатого человека на планете. Его место временно занял владелец компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, после чего там укрепился предприниматель Илон Маск.