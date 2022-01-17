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Названы самые опасные профессии в США

Весь мир
Названы самые опасные профессии в США
Global Look Press  /  Frank May / picture alliance

Вашингтон, 17 января. Рыбаки и охотники официально признаны самыми опасными профессиями в США. Об этом свидетельствуют данные переписи населения 2020 года, опубликованной Федеральным бюро статистики труда.

Согласно официальной статистике, в указанной группе было зафиксировано 132,1 случая смерти на каждые 100 000 работников, занятых в секторе, что резко контрастирует с общим показателем смертности работников во всех отраслях промышленности, который составляет 3,4 случая смерти на 100 тысяч работников.

Названы самые опасные профессии в США
Федеральное агентство новостей /

По абсолютным показателям смерти на рабочем месте с большим отрывом лидируют дальнобойщики и водители служб доставки: в 2020 году было зарегистрировано 887 случаев их гибели во время исполнения служебных обязанностей. В то же время, из-за большого количества сотрудников, занятых в этой сфере, по удельным показателям они находятся лишь на седьмом месте.

Также в список наиболее опасных профессий в США вошли лесорубы, кровельщики, строители, пилоты и авиатехники. Шестое место в списке самых опасных профессий внезапно заняли мусорщики. Оказалось, что собирать мусор в США даже опаснее, чем работать на металлургическом производстве.

Всего же, по данным Бюро статистики труда, в 2020 году на своих рабочих местах погибло 4764 американца, что является самым низким показателем с 2013 года. Впрочем, это и не удивительно, учитывая периоды длительных локдаунов, охвативших экономику Соединенных Штатов в 2020 году.

Рекордное количество полицейских было убито в США в 2021 году
pixabay.com / PD

Президент крупнейшей федерации профсоюзов США Лиз Шулер сообщила в интервью CNBC, что среди погибших работников доля испаноязычных и чернокожих оказалась непропорционально большой. При этом она отметила, что число случаев гибели среди чернокожих и латинос растет на протяжении нескольких последних лет.

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сша смерть на производстве
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