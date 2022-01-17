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Финансист Брагин: рубль сможет укрепиться после падения в начале года

Экономика
Финансист Брагин: рубль сможет укрепиться после падения в начале года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале 2022 года, однако отечественная валюта еще сможет укрепиться, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Хотя данный сценарий маловероятен, доллар способен ослабить ускорение инфляции в США более чем в два раза. Кроме того, если инвесторы проявят интерес к показателям платежного баланса еврозоны и местным активам, это негативно скажется на американской валюте. Таким образом, рубль может восстановиться до отметки в 72 единицы за доллар.

В целом американская валюта не теряет стабильность. Доля доллара в мировой торговле действительно снижается, однако это не влияет на курс, а касается лишь его распространенности на мировом рынке, пояснил собеседник агентства «Прайм».

Управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский ранее заявил, что при отсутствии факторов для ухудшения геополитического фона можно прогнозировать умеренное укрепление рубля. Такой сценарий возможен в первом квартале года.

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