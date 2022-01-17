Представитель обвинения потребовал от суда надеть на Порошенко электронный браслет

Киев, 17 января. Прокуратура Украины обратилась к суду и озвучила требования, которые предложила учесть при аресте экс-президента страны Петра Порошенко.

Представитель обвинения попросил утвердить для политика меру пресечения в виде ареста на два месяца, а также обязать сдать паспорта и надеть на него электронный браслет. Кроме того, прокурор призвал рассмотреть возможность внесения залога в размере одного миллиарда гривен.

Как сообщалось ранее, бывший украинский лидер вернулся из Варшавы в Киев. Самолет с Порошенко на борту совершил посадку в столичном аэропорту Жуляны. По словам политика, он прибыл на родину, чтобы принять участие в судебном заседании по делу о государственной измене.