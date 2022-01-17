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Польская армия закупила некачественную обувь на 17 млн долларов

  /   Обновлено: 17 января 2022 18:23
Армия
Польская армия закупила некачественную обувь на 17 млн долларов
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 17 января. Вооруженные силы Польши приобрели несколько крупных партий бракованной обуви, сообщает пресс-служба военной жандармерии.

По данным ведомства, закупки продолжались с 2014 по 2020 годы. За это время на поставки некачественных армейских ботинок было потрачено 17 миллионов долларов. Производством обуви занималась компания DEMAR. Ее владелец уже был арестован.

По данным следствия, задержанный бизнесмен «заменял определенный в спецификации материал соответствующего качества намного более дешевым материалом». Ему грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

Ранее сообщалось, что польская армия вынуждена ремонтировать старые танки Т-72М/М1, которые выпускались по советской лицензии еще во времена Варшавского договора. При этом, как передает RT, военные все еще ждут поставок из США танков Abrams.

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Все новости / Армия / Польская армия закупила некачественную обувь на 17 млн долларов
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