Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 19:10
19:10
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Твери
19:10
Политика
Аналитик Чазан констатировал раскол в Правительстве ФРГ из-за «Северного потока — 2»
19:06
Политика
Глава МИД ФРГ сообщила о визите на линию фронта в Донбассе
19:06
Общество
Вирусолог Ортман предупредил о риске появления ранок на пальцах при COVID-19
19:05
Общество
Сибирская ведьма Голунова заявила, что в 2022 году человечество ждет серьезное испытание
19:04
Общество
Экс-участница «Гoлocа» Саша Круглова сравнила уборку снега в Москве и Петербурге
19:04
Общество
В некоторых местах Ростовской области отменили крещенские купания
19:04
Общество
Фонд «Созидание» заменил батареи в доме участницы Великой Отечественной войны из Сычевки
19:03
Экономика
Путин поручил кабмину сделать доступными ипотечные кредиты на ИЖС
19:01
Весь мир
Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минприроды попросило 4,75 млрд рублей на борьбу с «черными лесорубами» в России

  /   Обновлено: 17 января 2022 18:02
Экономика
Минприроды попросило 4,75 млрд рублей на борьбу с «черными лесорубами» в России
pixabay.com

Москва, 17 января. Министерство природных ресурсов и экологии России предложило увеличить финансирование Рослесхоза и передать ему полномочия борьбы с так называемым черными лесорубами, пишет РБК со ссылкой на концепцию законопроекта.

На эти цели Минприроды просит правительство ежегодно выделять 4,75 млрд рублей. Документ разработан по инициативе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует лесную отрасль. По официальным оценкам, ежегодно в стране незаконно вырубают 10–30 млн кубометров древесины стоимостью от 20 до 60 млрд рублей.

Полномочия по управлению лесами в рамках Лесного кодекса с 2007 года передали региональным властям. Однако перевод этой функции в Рослесхоз, уверены в Минприроды, усилит лесную охрану и позволит оптимизировать число ответственных лиц, которые занимаются этими вопросами.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что новые требования транспортировки древесины и цифровизация процесса не повлияют на работу частных компаний. При этом нововведение создаст трудности для «черных лесорубов».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минприроды попросило 4,75 млрд рублей на борьбу с «черными лесорубами» в России
лес минприроды рф черные лесорубы древесина рослесхоз лесное законодательство
Комментировать