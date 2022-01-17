Минприроды попросило 4,75 млрд рублей на борьбу с «черными лесорубами» в России

Москва, 17 января. Министерство природных ресурсов и экологии России предложило увеличить финансирование Рослесхоза и передать ему полномочия борьбы с так называемым черными лесорубами, пишет РБК со ссылкой на концепцию законопроекта.

На эти цели Минприроды просит правительство ежегодно выделять 4,75 млрд рублей. Документ разработан по инициативе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует лесную отрасль. По официальным оценкам, ежегодно в стране незаконно вырубают 10–30 млн кубометров древесины стоимостью от 20 до 60 млрд рублей.

Полномочия по управлению лесами в рамках Лесного кодекса с 2007 года передали региональным властям. Однако перевод этой функции в Рослесхоз, уверены в Минприроды, усилит лесную охрану и позволит оптимизировать число ответственных лиц, которые занимаются этими вопросами.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что новые требования транспортировки древесины и цифровизация процесса не повлияют на работу частных компаний. При этом нововведение создаст трудности для «черных лесорубов».