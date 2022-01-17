Военные МТО Западного военного округа доставят танк БТ-7А в подмосковный парк «Патриот»

Москва, 17 января. Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа приступили к транспортировке танка БТ-7А в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье.

Специалисты МТО осуществляют перевозку уникальной бронемашины времен Великой Отечественной войны при помощи седельного тягача на базе автомобиля КамАЗ в сопровождении военной автоинспекции округа. Им предстоит преодолеть расстояние свыше 700 километров.

«Всего на территории соединений и воинских частей округа создано 73 парка "Патриот", где регулярно с соблюдением противоэпидемических мер проводятся мероприятия военно-патриотической направленности. В 2022-м году будет сформировано еще пять парков», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Отмечается, что специалисты проведут ремонт и реставрацию танка, будут в точности восстановлены утерянные элементы его брони и внутреннего убранства. После этого БТ-7А займет почетное место среди экспонатов парка «Патриот».

Ранее сообщалось, что минометчики ЗВО провели боевые стрельбы на полигоне в Нижегородской области. В ходе учений бойцы задействовали переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистенок».