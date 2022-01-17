Imanbek стал первым русскоговорящим артистом с наградой от Spotify

Нур-Султан, 17 января. Казахстанский диджей Imanbek набрал более миллиарда прослушиваний благодаря треку Roses — Imanbek Remix на музыкальном сервисе Spotify. Артист стал первым среди русскоязычных исполнителей, который добился такого результата.

Трек Roses — Imanbek Remix принес диджею статуэтку «Грэмми» впервые в истории американской музыкальной премии. В этом году композиция добилась нового результата: ее прослушали уже более миллиарда раз — сервис Spotify отметил, что казахстанский музыкант первым достиг подобного успеха среди русскоговорящих исполнителей.

Представители российского подразделения Spotify высказались в Instagram о результатах артиста.

«Соседями Imanbek по плейлисту стали Билли Айлиш, Трэвис Скотт, Adele и другие крупные мировые музыканты. Поздравляем артиста с оглушительным успехом и присоединением к клубу», — заявили в пресс-службе сервиса.

Prt Sct Instagram / @spotifyrussia

Spotify также отметил успехи рэпера Моргенштерна. Сервис назвал артиста самым популярным музыкантом в России.