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Imanbek стал первым русскоговорящим артистом с наградой от Spotify

Общество
Imanbek стал первым русскоговорящим артистом с наградой от Spotify
instagram.com  /  @imanbekmusic

Нур-Султан, 17 января. Казахстанский диджей Imanbek набрал более миллиарда прослушиваний благодаря треку Roses — Imanbek Remix на музыкальном сервисе Spotify. Артист стал первым среди русскоязычных исполнителей, который добился такого результата.

Трек Roses — Imanbek Remix принес диджею статуэтку «Грэмми» впервые в истории американской музыкальной премии. В этом году композиция добилась нового результата: ее прослушали уже более миллиарда раз — сервис Spotify отметил, что казахстанский музыкант первым достиг подобного успеха среди русскоговорящих исполнителей.

Представители российского подразделения Spotify высказались в Instagram о результатах артиста.

«Соседями Imanbek по плейлисту стали Билли Айлиш, Трэвис Скотт, Adele и другие крупные мировые музыканты. Поздравляем артиста с оглушительным успехом и присоединением к клубу», — заявили в пресс-службе сервиса.

Imanbek стал первым русскоговорящим артистом с наградой от Spotify
Prt Sct Instagram / @spotifyrussia

Spotify также отметил успехи рэпера Моргенштерна. Сервис назвал артиста самым популярным музыкантом в России.

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музыка spotify Imanbek
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