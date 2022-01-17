Корнилов предупредил о готовящейся провокации США и Украины против Донбасса

Американские специалисты продолжают обучать Силы специальных операций Украины на военной базе в США. А что скажут сделать в Вашингтоне Киеву, то он и сделает, вплоть до серьезных провокаций в Донбассе. Таким мнением поделился политический обозреватель «РИА Новости» Владимир Корнилов.

Эксперт обратил внимание на заявление официальных лиц США, которые распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации. По словам Корнилова, данное высказывание американцев показало, что именно ЦРУ готовит спецоперацию против Донбасса.

«Насчет готовящейся провокации. К этому я бы отнесся очень серьезно. Вы помните, как министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал о химических компонентах, стянутых в Авдеевку? Я боюсь, что подобную операцию могут сейчас готовить. Причем Украина может быть использована втемную. Там, может быть, даже никто и не в курсе, какую именно и какого масштаба американцы готовят провокацию. Я особо обращаю внимание на информацию, которую слили в Америке: уже несколько лет Силы специальных операций Украины готовятся американским Центром разведывательных управлений где-то на секретной базе, на юге США. Причем бывший сотрудник ЦРУ, который заявил, что он в курсе этой операции, прямо и честно сказал, что украинцев учат убивать русских», — указал Владимир Корнилов.

По мнению Корнилова, сегодня Донбасс под прицелом ЦРУ, так как Украина и США готовят серьезную провокацию против ДНР и ЛНР. По его словам, в операции могут принять участие Силы специальных операций Украины, которые не скрывают, что приложили руку к убийству командиров батальонов «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) и «Спарта» Арсена Павлова (Моторола), а также первого главы ДНР Александра Захарченко.

«Мы знаем, что такое ССО Украины — это диверсанты и террористы. Уже и Зеленский, и Порошенко прямо признали, что они убивали Гиви, Моторолу, Захарченко и так далее. Это те самые силы, которые не остановятся ни перед какой провокацией. Как скажут США и ЦРУ, так это и будет происходить. Я бы очень серьезно отнесся к этой информационной подготовке к какой-то серьезной провокации, которую явно затевают США», — сказал Владимир Корнилов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Операция под чужим флагом — фирменный знак ЦРУ», — добавил ведущий программы Владимир Соловьев.

Американский политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс развеял слухи о готовности США воевать за Украину.