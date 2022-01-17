Командующий войсками ЗВО Журавлев проинспектирует воинские части в Подмосковье

Москва, 17 января. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев проинспектирует соединения и воинские части в Московской области.

Отмечается, что Журавлев в рамках рабочей поездки проверит мероприятия боевой и оперативной подготовки, развитие инфраструктуры гарнизонов, в том числе общежитий для военнослужащих. Особое внимание будет уделено качеству работы с новобранцами и мероприятиям по борьбе с распространением COVID-19.

«Одним из важнейших направлений подготовки военнослужащих в зимнем периоде обучения является борьба с БПЛА в комплексном взаимодействии мотострелковых подразделений, подразделений беспилотной авиации и специалистов радиоэлектронной борьбы», — сообщил Журавлев.

Ранее стало известно, что ВС РФ и Белоруссии проведут в феврале совместные военные учения. Страны также договорились об организации внезапной проверки сил и средств реагирования Союзного государства, передает RT.