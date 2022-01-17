Кувейт может стать непригодным для жизни из-за глобального потепления

Эль-Кувейт, 17 января. Климатические условия в Кувейте в ближайшей перспективе могут стать невыносимыми как для людей, так и для местной фауны. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

Глобальное потепление влияет на температурные рекорды во всем мире, но Кувейт — одна из самых жарких стран на планете, поэтому в предстоящие десятилетия государство столкнется с настоящим климатическим вызовом. В 2016 году термометры показывали 54 градусов по Цельсию, что является самым высоким показателем на Земле за последние 76 лет. В июне прошлого года температура вновь превысила 50 градусов.

По данным Государственного управления по охране окружающей среды, в некоторых районах Кувейта с 2071 по 2100 годы температура может вырасти на 4,5 градуса по сравнению со средним показателем, что сделает большие районы страны непригодными для жизни.

Kuwait, among the wealthiest oil exporters, sees wild animals + day laborers die of heat. Petrol is cheaper than Coke.



A survey shows Kuwaitis 50 + older see climate-change concerns as an anti-Arab plot to throttle their prosperity.



Gee. Sound familiar?https://t.co/avat9ugkyI — John Voelcker (@johnvoelcker) January 17, 2022

Впрочем, для дикой природы последствия глобального потепления ощущаются уже сейчас. Мертвых птиц обнаруживают на крышах домов в летние месяцы. Ветеринарные клиники наводнены бездомными кошками, найденными гражданами при смерти от теплового истощения и обезвоживания. Даже дикие лисы покидают пустыню, которая больше не цветет после дождей, и заходят в города, где есть хоть небольшие зеленые участки.

В отличие от таких стран, как Бангладеш и Бразилия, которые изо всех сил пытаются бороться одновременно с экологическими проблемами, растущим населением и широко распространенной нищетой, Кувейт является крупным экспортером нефти с населением чуть более 4,5 миллиона человек. В стране, где имеется третий по величине в мире фонд национального благосостояния, сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к более теплой планете мешает не нехватка ресурсов, а скорее политическое бездействие.

المضحك المبكي ان الكويت مشاركين في قمة المناخ في غلاسكو مو فاهم شلون لهم وجه يروحون pic.twitter.com/PkpzGvplAb — اللورد شِراع (@shraa3) November 3, 2021

Соседи действуют, Кувейт — нет

Другие страны региона, также зависящие от экспорта сырой нефти, обязались принять более решительные меры по борьбе с изменением климата. Так, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил, что к 2060 году будет стремиться к нулевому уровню выбросов. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поставили перед собой аналогичную цель на 2050 год.

Обе страны активно работают над диверсификацией своей экономики, инвестируют в возобновляемые источники энергии и реализуют различные экопроекты. Следующие две конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по климату пройдут в Египте и ОАЭ. Это связано с тем, что правительства многих государств Ближнего Востока понимают угрозу от повышения температуры и уровня моря.

Федеральное агентство новостей

Кувейт же, напротив, пообещал на недавней конференция ООН по изменению климата (COP26) в ноябре сократить к 2035 году выбросы парниковых газов лишь на 7,4% — это значительно ниже показателя, необходимого для достижения цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию к 2030 году.

Глава Государственного управления по охране окружающей среды шейх Абдалла Аль-Ахмад Ас-Сабах, заявил на саммите COP26, что его страна стремится поддержать международные инициативы по стабилизации климата. Он также пообещал принять некую «национальную низкоуглеродную стратегию» к середине нынешнего века, но не рассказал никаких подробностей. Свидетельств каких-либо подвижек на местах также не было обнаружено.

Игнорирование проблемы

Кувейт имеет одни из самых высоких в мире показатели выбросов углекислого газа на душу населения. Идея отказа от своих автомобилей, как, например, в Швеции, совершенно чужда большинству жителей страны, где бензин дешевле, чем Coca-Cola, а города предназначены для машин.

Лондонская школа экономики провела всеобъемлющий опрос мнений о климате в Кувейте. В итоге выяснилось, что пожилые жители эмирата по-прежнему скептически относятся к срочности принятия мер, а некоторые говорят о заговоре с целью ослабления экономики стран Персидского залива. В ходе исследования все люди старше 50 лет выступили против планов строительства сети метро, подобной тем, что уже действуют в Эр-Рияде и Дубае. А частный сектор рассматривает изменение климата как проблему, для решения которой требуется государственное руководство.

There has been widespread and extreme #heat this week in the Middle East, with temperatures well above 50°C in Iran, Iraq, Kuwait and Saudi Arabia.

(Highest temperature in the region, 53.9°C, was in Mitribah, Kuwait, 21 July 2016) pic.twitter.com/VWrUP6DY3x — World Meteorological Organization (@WMO) July 31, 2020

Отчасти это объясняется тем, что большинство кувейтцев и богатых резидентов страны защищены от воздействия повышения температуры. Дома, торговые центры и автомобили оснащены кондиционерами, и те, кто может себе это позволить, часто проводят лето в Европе. Тем не менее большая зависимость от систем охлаждения также увеличивает использование ископаемого топлива, что приводит к еще более высоким температурам.

Ситуация намного хуже для тех, кто не может избежать жары — то есть в основном для рабочих из развивающихся стран. Хотя правительство запрещает дневные работы на открытом воздухе в самые жаркие летние месяцы, мигрантов из Южной Азии часто можно увидеть трудящимися на солнце. Исследование, опубликованное в журнале Science Direct в прошлом году, показало, что в знойные дни общее число смертей удваивается и даже утраивается — однако это не касается местных кувейтцев, которые с большей вероятностью не возьмутся за низкооплачиваемую работу.

Согласно рейтингам Fitch, изменения температуры в 2040-2050-х годах будут оказывать все более негативное влияние на кредитоспособность Кувейта. Тем не менее, несмотря на растущие риски, разногласия между парламентом и правительством затруднили проведение реформ, касающихся климата.

موسم غبار البوارح :

نعيش خلال هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى من #السعودية #الكويت

ويستمر هذا الموسم ستين يوماً تقريباً على شكل موجات

يشتد في الظهيرة ويخف غالباً في الليل

pic.twitter.com/aEZI1JiL1V — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 14, 2021

До сих пор был достигнут лишь незначительный прогресс в реализации планов по производству 15% электроэнергии Кувейта из возобновляемых источников к 2030 году. Нефти в стране так много, что ее сжигают для выработки электроэнергии, а также используют для заправки 2 миллионов автомобилей на дорогах. Некоторые электростанции перешли на газ — другое ископаемое топливо, которое относительно чище, но может привести к утечке метана, мощного парникового газа.

В Кувейте потребление электроэнергии и воды, в значительной степени субсидируемое правительством, является одним из самых высоких в мире на душу населения. Даже намек на сокращение этих льгот вызывает гневную реакцию в парламенте.

Таким образом, Эль-Кувейту еще предстоит проделать огромную работу для того, чтобы поменять мировоззрение своих граждан и наконец-таки начать противостоять глобальному потеплению. Ведь именно для этой жаркой страны последствия аномалий могут быть катастрофическими.