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Спрос падает: почему «Газпром» не забронировал на февраль доптранзит через Украину и Польшу
Экономика
Спрос падает: почему «Газпром» не забронировал на февраль доптранзит через Украину и Польшу
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Газпром» на стал выбирать мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа» и бронировать дополнительные объемы на транзит газа через Украину в феврале. Как рассказал в беседе с ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, связано это в первую очередь с падением спроса на голубое топливо в Европе. Эксперт также особо подчеркнул, что объемы бронирования «Газпрома» никоим образом не связаны с вопросом запуска «Северного потока — 2». Любые рассуждения на эту тему — это традиционная попытка безосновательно обвинить Россию в сложившемся энергетическом кризисе.

«Если предложить, что «Газпром» злонамеренно не бронирует объемы — это значит, что он недопоставляет прописанные в контрактах объемы газа своим потребителям. А почему потребители не идут в суд? А не идут они в суд потому, что со второй половины 2021 года Европа сокращает потребление газа. В электрогенерации газ активно замещается углем, плюс приостанавливается работа ряда предприятий, использующих газ в качестве сырья. Также потребление газа в Европе снижается из-за высоких цен», — прокомментировал Фролов.

Как объяснил эксперт, «Газпром» не бронирует дополнительные мощности, поскольку видит — спрос в Европе находится на относительно небольшом уровне: нет смысла дополнительно задействовать трубопровод «Ямал — Европа», когда можно по полной загрузить «Северный поток — 1». Однако он не исключил, что поставки российского газа по этой линии в ближайшее время будут увеличены.

«Вполне вероятно, что в течение ближайших месяцев поставки газа по тому же трубопроводу «Ямал — Европа» будут увеличены. Это связано с тем, что Германия закрыла половину атомных энергоблоков. Получается, выпадающие объемы производства электроэнергии должны чем-то компенсироваться, в частности, они уже начали компенсироваться газовой генерацией, доля которой приблизилась к максимальным значениям для данного времени года за последние шесть лет», — добавил Фролов.

Ранее российская компания «Газпром» достигла договоренности с подконтрольной греческому правительству DEPA относительно стоимости газа по долгосрочному контракту. Как впоследствии заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, двухстороннее соглашение представляет большое значение для энергетической безопасности Греции.

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Все новости / Экономика / Спрос падает: почему «Газпром» не забронировал на февраль доптранзит через Украину и Польшу
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