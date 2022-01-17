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Политолог Сатановский: Песков затроллил США словами о переговорах России и Украины

  /   Обновлено: 17 января 2022 18:41
Политика
Политолог Сатановский: Песков затроллил США словами о переговорах России и Украины
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 17 января. Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об участии США в возможных переговорах России и Украины могут быть тонким политическим троллингом, прикрывающим русскую народную мудрость. Об этом в Telegram-канале «Армагеддоныч» написал известный политолог и журналист Евгений Сатановский.

Как отметил глава центра «Институт Ближнего Востока», слова Пескова об участии России в диалоге США со странами Латинской Америки, можно воспринимать по-разному. С одной стороны, это может быть обычная шутка, тонкий политический троллинг. С другой, если пресс-секретарь президента Владимира Путина намекал на серьезное изменение во внешнеполитических подходах Москвы, для Вашингтона это повод как можно скорее сесть за стол переговоров, объявил автор «Армагеддоныча».

Однако основной посыл речи Пескова заключается в недопущении вмешательства США в диалог Москвы и Киева. Сатановский припомнил слова замглавы Госдепа Соединенных Штатов Виктории Нуланд о работе на сейнере в СССР и решил донести позицию Кремля до Белого дома с помощью народной мудрости.

Политолог Сатановский: Песков затроллил США словами о переговорах России и Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

«Будут нам еще из Вашингтона насчет отношений с Киевом байки рассказывать и бейцы крутить! Как-нибудь без них разберемся. Семейное дело. Двое в драку, третий — куда? Правильно. Перевел бы кто-нибудь американскому руководству эту поговорку, которая точнее точного отображает то, о чем говорил Песков. Хотя бы та же Виктория Нуланд», — посмеялся политолог.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, текущий диалог Москвы и Киева направлен исключительно на принуждение команды президента Владимира Зеленского к соблюдению Минских соглашений. В таком контексте участие США в двусторонних контактах совершенно не нужно, отрезал чиновник. Как сообщает НСН, в МИД РФ напомнили украинским властям, что никаких альтернатив текущим договоренностям по Донбассу у них нет.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский: Песков затроллил США словами о переговорах России и Украины
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