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Абаканские полицейские спасли мужчину от обморожения и смерти
Происшествия
Абаканские полицейские спасли мужчину от обморожения и смерти
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Абакан, 17 января. В управлении МВД России по Хакасии прокомментировали действия транспортных полицейских по спасению жизни рабочего.

По данным пресс-службы регионального управления МВД России, в Курагинском районе на полотне железной дороги полицейскими был обнаружен уснувший 36-летний рабочий. После экстренной остановки поезда сотрудники транспортной полиции и железнодорожники доставили мужчину на ближайшую станцию и передали медикам, сообщает «Хакасия».

Своевременная помощь сотрудников транспортной полиции и работников железной дороги спасла рабочему жизнь, так как ночью температура воздуха в регионе опустилась до 18 градусов мороза, что грозило ему смертельным обморожением.

Ранее ФАН сообщал о том, как на Сахалине полицейские ДПС во время патрулирования спасли замерзающую женщину с маленьким ребенком, у которой сломалась машина. Они обогрели их в служебном автомобиле и доставили неисправную легковушку до ближайшего автосервиса.

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хакасия полиция
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