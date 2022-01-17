Сальвадор отметил 30 лет со дня завершения Гражданской войны

Через три десятилетия после прекращения вооруженного конфликта (1980–1992) в Сальвадоре жители центральноамериканского государство отметили годовщину подписания Чапультепекских мирных соглашений 16 января 1992 года. Празднования произошли на фоне противостояния между правительством президента Найиба Букеле и разными социальными группами.

Тридцатилетие окончания вооруженного конфликта

С целью празднования годовщины окончания вооруженного конфликта и заключения мирных договоренностей организации гражданского общества и профсоюзы Сальвадора созвали протесты, чтобы показать свое недовольство деятельностью нынешней администрации. Правительство Букеле отказывается третий год подряд признавать праздник, из-за чего члены Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) взяли организацию мероприятий в свои руки. На шествии присутствовали также представители Националистического республиканского союза (ARENA) — правительственной партии в период конфликта.

Генеральный секретарь FMLN Оскар Ортис раскритиковал власти за то, что больше не воздается должное сторонам, подписавшим мирные соглашения. Он также раскритиковал правительство Букеле за решение переименовать 16 января в Национальный день, посвященный жертвам вооруженного конфликта.

#ÚLTIMAHORA | Militantes del FMLN rinden honor a los firmantes de los Acuerdos de Paz y rechazan que se declare "Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado". pic.twitter.com/UmqtvBt9kO — Última Hora (@ultimahsv) January 16, 2022

Ортис выразил слова поддержки членам ARENA, многие из которых находятся в тюрьме из-за обвинений в коррупции.

Демонстранты несли с собой постеры с фотографиями участников мирных переговоров, членов конфликта и религиозных лидеров. Ветераны войны перекрыли одну из улиц в знак протеста против политики правительства.

#ÚLTIMAHORA | Veteranos de guerra se encuentran cerrando algunas calles en forma de protesta, limitando la circulación de otros ciudadanos. pic.twitter.com/Le150ibuIw — Última Hora (@ultimahsv) January 16, 2022

Многие участники выразили тревогу из-за нынешней ситуации в стране. Депутат от FMLN Анабель Бельосо опасается, что марш против правительства может привести к очередной гражданской войне.

История мирных договоренностей

Мирные соглашения были подписаны между правительством и левым повстанческим движением Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) в результате 12-летней гражданской войны, сопровождаемой массовыми убийствами, похищениями и другими проявлениями насилия.

Благодаря договоренностям, были пересмотрены полномочия Вооруженных сил, реформирована судебная система и признаны серьезные нарушения прав человека. Соглашения сделали возможной демократизацию страны. Девятимесячное прекращение огня вступило в силу 1 февраля 1992 года и больше не нарушалось.

#Efemérides | Hoy se cumplen 30 años de aquel suceso TRASCENDENTAL en nuestro país. La Firma de los Acuerdos de Paz será recordada siempre por los salvadoreños. ????#SinMiedoYDeFrente#YoSíConmemoroLosAcuerdosDePaz pic.twitter.com/3DndYXMDvX — FMLN Oficial (@FMLNoficial) January 16, 2022

В результате конфликта между национальной армией, финансируемой США, и ополченцами FMLN 75 тысяч человек погибли, 9000 пропали без вести, еще 12 тысяч стали политическими заключенными.

Букеле против мирных соглашений

Несмотря на историческую значимость договоренностей, президент Найиб Букеле ставит под сомнение результаты мирного диалога и называет соглашения «большим обманом».

«Это был настоящий цирк, какие реальные выгоды принесли сальвадорскому народу переговоры между двумя сторонами? Они были подписаны в 1992 годы, и что мы получили?», — сообщил Букеле еще в 2020 году.

Президент раскритиковал как FMLN, так и тогдашнее правительство во главе с Националистическим республиканским союзом (ARENA) — две на сегодняшний день противоборствующие силы.

El Presidente @nayibbukele ha sancionado el decreto emitido el martes pasado por la @AsambleaSV para conmemorar cada 16 de enero el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”. pic.twitter.com/k06hUhPNkg — Casa Presidencial ???????? (@PresidenciaSV) January 16, 2022

На тридцатилетие заключения договоров правительство Сальвадора не запланировали официальных мероприятий. Более того, на прошлой неделе конгресс одобрил указ о переименовании 16 января в Национальный день, посвященным жертвам вооруженного конфликта.

На своей странице в Twitter Букеле объяснил, почему он не поддерживает мероприятия в память о мирных соглашениях 1992-го года. Президент отметил, что руководство двух политических сил «использовало сальвадорцев в своих личных целях и заставило их убивать своих братьев».

«Именно поэтому мы больше не празднуем деятельность тех, кто использовал людей и обязывал убивать друг друга», — написал глава государства.

Букеле отметил, что оппозиционные силы пытаются подорвать безопасность в стране дискурсами о том, что Сальвадор является диктатурой, где не соблюдаются права человека.

«Они провели десятки маршев, и им не удалось получить хотя бы одну фотографию антидемократических действий, чтобы доказать свою точку зрения», — сообщил президент.

La realidad sobre los “Acuerdos de Paz” en El Salvador. pic.twitter.com/JbF1TyYNXX — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) January 16, 2022

В видео, которым поделился президент, отмечается, что «многотысячные жертвы конфликта были реальными, но результаты мирных соглашений — нет», так как условия документов, кроме первого пункта, касательно внедрения FMLN в политическую жизнь страны, никогда не были выполнены.

Несмотря на активную критику со стороны разных групп, идеи администрации Букеле пользуются поддержкой среди части населения. Вместе с антиправительственными протестами в Сальвадоре и США прошли демонстрации в поддержку нынешней администрации.

This is happening right now in L.A.



Massive support for El Salvador’s President, @nayibbukele.



Spot the #Bitcoin. pic.twitter.com/PUd5HB2w94 — William Soriano ???????? (@WilliamSorianoH) January 15, 2022

Федеральное агентство новостей /

Реакция общественности

Бывшая участница повстанческого движения и политик Мария Марта Вальядарес и отставной генерал ВС Сальвадора Маурисио Варгас, присутствовавшие при подписании соглашений, приняли участие в празднованиях годовщины. Вальядарес, Варгас и ряд других ветеранов войны отмечают, что с тех пор в стране наблюдается «демократический откат» и «демонтаж» государственных институтов, созданных благодаря договоренностям.

«То, что творится сейчас, является серьезным отступлением от всего, чтобы достигнуто после заключения мирного договора. Соглашение 1992 года укрепили систему сдержек и противовесов, наделил полномочиями Управление омбудсмена по правам человека, прокуратуру, однако сейчас прокуратура, судебные органы, законодательная власть вновь находятся в зависимости от исполнительной», — заявила Вальядарес.

На политической карте Сальвадора произошли радикальные перемены после прихода к власти Найиба Букеле в 2019 году. Президент вытеснил две крупные политические силы, управлявшие страной после конфликта, в попытке взять более свежий подход в политике государства.

Однако сразу после вступления в должность глава государства начал борьбу с Национальной ассамблеей, контролируемой оппозицией, и судебными органами, которые не одобряли ряд его решений, считающихся авторитарными.

1 мая Букеле удалось сместить пять представителей Верховного суда, в том числе председателя органа, а также генерального прокурора. После данного шага, вызвавшего критику со стороны американских властей и кризис в отношениях с США, многие эксперты считают, что Букеле пытается взять под свой контроль все ветви власти, которые играли ключевую роль в мирных переговорах.

Федеральное агентство новостей /

По мнению представителя Вашингтонского бюро по Латинской Америке (WOLA) Эрика Олсена, «ослабление демократических институтов, особенно судебной власти, делает возможным для правительства принятие антидемократических мер».