Сальвадор отметил 30 лет со дня завершения Гражданской войны

Через три десятилетия после прекращения вооруженного конфликта (1980–1992) в Сальвадоре жители центральноамериканского государство отметили годовщину подписания Чапультепекских мирных соглашений 16 января 1992 года. Празднования произошли на фоне противостояния между правительством президента Найиба Букеле и разными социальными группами.

С целью празднования годовщины окончания вооруженного конфликта и заключения мирных договоренностей организации гражданского общества и профсоюзы Сальвадора созвали протесты, чтобы показать свое недовольство деятельностью нынешней администрации. Правительство Букеле отказывается третий год подряд признавать праздник, из-за чего члены Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) взяли организацию мероприятий в свои руки. На шествии присутствовали также представители Националистического республиканского союза (ARENA) — правительственной партии в период конфликта.

Генеральный секретарь FMLN Оскар Ортис раскритиковал власти за то, что больше не воздается должное сторонам, подписавшим мирные соглашения. Он также раскритиковал правительство Букеле за решение переименовать 16 января в Национальный день, посвященный жертвам вооруженного конфликта.

Ортис выразил слова поддержки членам ARENA, многие из которых находятся в тюрьме из-за обвинений в коррупции.

Демонстранты несли с собой постеры с фотографиями участников мирных переговоров, членов конфликта и религиозных лидеров. Ветераны войны перекрыли одну из улиц в знак протеста против политики правительства.

Многие участники выразили тревогу из-за нынешней ситуации в стране. Депутат от FMLN Анабель Бельосо опасается, что марш против правительства может привести к очередной гражданской войне.

Мирные соглашения были подписаны между правительством и левым повстанческим движением Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) в результате 12-летней гражданской войны, сопровождаемой массовыми убийствами, похищениями и другими проявлениями насилия.

Благодаря договоренностям, были пересмотрены полномочия Вооруженных сил, реформирована судебная система и признаны серьезные нарушения прав человека. Соглашения сделали возможной демократизацию страны. Девятимесячное прекращение огня вступило в силу 1 февраля 1992 года и больше не нарушалось.

В результате конфликта между национальной армией, финансируемой США, и ополченцами FMLN 75 тысяч человек погибли, 9000 пропали без вести, еще 12 тысяч стали политическими заключенными.

Несмотря на историческую значимость договоренностей, президент Найиб Букеле ставит под сомнение результаты мирного диалога и называет соглашения «большим обманом».

Президент раскритиковал как FMLN, так и тогдашнее правительство во главе с Националистическим республиканским союзом (ARENA) — две на сегодняшний день противоборствующие силы.

На тридцатилетие заключения договоров правительство Сальвадора не запланировали официальных мероприятий. Более того, на прошлой неделе конгресс одобрил указ о переименовании 16 января в Национальный день, посвященным жертвам вооруженного конфликта.

На своей странице в Twitter Букеле объяснил, почему он не поддерживает мероприятия в память о мирных соглашениях 1992-го года. Президент отметил, что руководство двух политических сил «использовало сальвадорцев в своих личных целях и заставило их убивать своих братьев».

Букеле отметил, что оппозиционные силы пытаются подорвать безопасность в стране дискурсами о том, что Сальвадор является диктатурой, где не соблюдаются права человека.

В видео, которым поделился президент, отмечается, что «многотысячные жертвы конфликта были реальными, но результаты мирных соглашений — нет», так как условия документов, кроме первого пункта, касательно внедрения FMLN в политическую жизнь страны, никогда не были выполнены.

Несмотря на активную критику со стороны разных групп, идеи администрации Букеле пользуются поддержкой среди части населения. Вместе с антиправительственными протестами в Сальвадоре и США прошли демонстрации в поддержку нынешней администрации.

