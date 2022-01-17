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Эксперты FingerprintJS нашли в браузере Safari опасную уязвимость

  /   Обновлено: 17 января 2022 17:35
Технологии
Эксперты FingerprintJS нашли в браузере Safari опасную уязвимость
pixabay.com  /  Tran Mau Tri Tam

Москва, 17 января. Браузер Safari содержит уязвимость, благодаря которой можно узнать историю просмотров и имена пользователей Google. К такому мнению пришли эксперты FingerprintJS.

Как следует из результатов проведенных ими исследований, Safari компилирует массив данных с информацией о последней активности пользователей, доступ к которому могут получать другие ресурсы.

Компиляция этой базы данных обусловлена стандартом IndexedDB, а доступ к ней при штатной работе браузера должны иметь лишь сами пользователи. Но браузеры, поставляемые операционными системами macOS и iOS, ошибочно предоставляют список посещаемых сайтов другим сайтам.

В свою очередь, сервисы Google заносят имена пользователей в название этих баз данных, благодаря чему злоумышленники также могут узнать их фамилии, имена и получить фотографии принадлежащих им аккаунтов, передает телеканал «360».

Ранее об опасных уязвимостях в сетях государственных учреждений России сообщила компания Positive Technologies. Этих самых уязвимостей эксперты насчитали несколько десятков тысяч.

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браузер уязвимость safari
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