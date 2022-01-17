Известный минусинский офтальмолог с товарищем погибли от газа на зимней рыбалке

Восточное, 17 января. Рыбаки отправились на промысел на небольшое озеро недалеко от села Восточное Краснотуранского района Красноярского края. Известно, что погибшие задохнулись, но точную причину их гибели еще устанавливают, передает российский информационный портал «Провинция.ру».

Местное издание «Взгляд-инфо» сообщает, ссылаясь на спасателей, что рыбаки погибли от отравления газом, их палатка отапливалась газовой плиткой с теплообменников.

Погибшим — 67 и 49 лет, по информации издания NGS24.RU, один из погибших — известный в Минусинске офтальмолог, заведующий отделением ММБ Владимир Корчма. Его тело уже опознали родные. Личность второго погибшего устанавливают.

Первой тревогу забила супруга погибшего врача, когда муж перестал отвечать на звонки, она обратилась в МЧС, спустя некоторое время спасатели обнаружили палатку с двумя телами.

Ранее ФАН рассказывал о трагедии в Оренбургской области. Два человека задохнулись в гараже, отравившись угарным газом от работающего автомобильного двигателя.