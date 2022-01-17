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Лидер Ирана Раиси 20 января намерен выступить на заседании Госдумы

Политика
Лидер Ирана Раиси 20 января намерен выступить на заседании Госдумы
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 января. Иранский президент Ибрахим Раиси выступит на пленарном заседании Государственной думы России, рассказал первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов.

«Президент Ирана будет выступать в Госдуме в четверг в 12 часов», — подчеркнул Жуков.

Ранее в эфире телеканала «Россия-1» сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой. В график главы государства входит заседание Совбеза РФ. Также лидер государства собирается провести на предстоящей неделе много личных встреч и международных телефонных переговоров.

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