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Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита

  /   Обновлено: 17 января 2022 17:32
Весь мир
Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 17 января. Пользователи Facebook опубликовали в Сети плакат с главой Мали Ассими Гоита и президентом России Владимиром Путиным.

На иллюстрации, созданной в поддержку сотрудничества между Москвой и Бамако, лидеры изображены в камуфляжной военной форме, а за их спинами расположен российский ударный боевой вертолет Ми-28. Внизу постера на французском языке написано «Народ нас поддерживает».

В Мали прошло несколько масштабных митингов. Участники шествий выражали недовольство политическими манипуляциями президента Франции Эммануэля Макрона и благодарили переходное правительство за укрепление отношений с Россией, которая зарекомендовала себя как надежного союзника.

Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
Федеральное агентство новостей /

Малийские телеканалы показали кадры с демонстрации в Бамако. Граждане скандировали совмещенные имена и фамилии глав государств: «Ассими — Путин». Повсеместно можно было наблюдать транспаранты с изображением российского и местного президентов. Также люди принесли плакаты немецкого музыканта Рихарда Вагнера. Портреты композитора, предположительно, являлись отсылкой к тому, что западные СМИ регулярно причисляют российских специалистов, работающих в Африке, к «ЧВК Вагнера».

Ранее главы Экономического сообщества стран Западной Африки под влиянием Пятой республики наложили на Мали санкции. Так ЭКОВАС отреагировало на решение властей в Бамако перенести президентские выборы в связи с активизацией террористов на севере государства и продлить переходный период на пять лет.

Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
Global Look Press / © Habib Kouyate / XinHua

Однако по некоторым данным, принятие резолюций связано с публикациями из соцсетей, в которых пользователи пишут о прибытии в Мали четырех российских инструкторов. Слухи спровоцировали панику среди западных чиновников.

Иностранные элиты боятся, что россияне окажутся более эффективными, чем контингент французской операции «Бархан», который так и не смог справиться с террористическими группировками, и бойцы многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА), за время присутствия которых ситуация с безопасностью в стране только усугубилась. Подробнее о том, как прошли многотысячные митинги и чего хочет добиться население, можно узнать в репортаже стрингера международной редакции Федерального агентства новостей.

Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
Федеральное агентство новостей /

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