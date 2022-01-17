Санитарная авиация Подмосковья за прошлый год спасла 347 детей

Москва, 17 января. Санитарная авиация Подмосковья подвела итоги работы в 2021 году. Было совершено 606 вылетов к пациентам, которым была необходима транспортировка, из них 347 — к детям.

Это на 94 случая больше, чем в предыдущем году, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Санитарная авиация часто бывает необходима для оказания помощи пострадавшим в ДТП и для межбольничной эвакуации. В Подмосковье силами санитарной авиации пациенты доставляются чаще всего в медицинские организации Красногорска, Ногинска и Подольска, где расположена травматологические центры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства и в Химкинскую областную больницу.

Ранее ФАН рассказывал о работе в 2021 году авиамедицинской бригады Владимирской области. Вертолеты санавиации совершили там 130 вылетов за год.