Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 19:09
19:06
Политика
Глава МИД ФРГ сообщила о визите на линию фронта в Донбассе
19:06
Общество
Вирусолог Ортман предупредил о риске появления ранок на пальцах при COVID-19
19:05
Общество
Сибирская ведьма Голунова заявила, что в 2022 году человечество ждет серьезное испытание
19:04
Общество
Экс-участница «Гoлocа» Саша Круглова сравнила уборку снега в Москве и Петербурге
19:04
Общество
В некоторых местах Ростовской области отменили крещенские купания
19:04
Общество
Фонд «Созидание» заменил батареи в доме участницы Великой Отечественной войны из Сычевки
19:03
Экономика
Путин поручил кабмину сделать доступными ипотечные кредиты на ИЖС
19:01
Весь мир
Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
19:00
Экономика
Экономист Землянский высмеял уловку Вашингтона, превратившую США в сырьевой придаток Китая
19:00
Видео
Спортсмен из Китая побил мировой рекорд по количеству подтягиваний в позе флажка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Санитарная авиация Подмосковья за прошлый год спасла 347 детей
Общество
Санитарная авиация Подмосковья за прошлый год спасла 347 детей
vk.com  /  Новгородская область

Москва, 17 января. Санитарная авиация Подмосковья подвела итоги работы в 2021 году. Было совершено 606 вылетов к пациентам, которым была необходима транспортировка, из них 347 — к детям. 

Это на 94 случая больше, чем в предыдущем году, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Санитарная авиация часто бывает необходима для оказания помощи пострадавшим в ДТП и для межбольничной эвакуации. В Подмосковье силами санитарной авиации пациенты доставляются чаще всего в медицинские организации Красногорска, Ногинска и Подольска, где расположена травматологические центры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства и в Химкинскую областную больницу.

Ранее ФАН рассказывал о работе в 2021 году авиамедицинской бригады Владимирской области. Вертолеты санавиации совершили там 130 вылетов за год.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Санитарная авиация Подмосковья за прошлый год спасла 347 детей
больница подмосковье пациенты санавиация
Комментировать