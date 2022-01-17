Певица Саша Круглова рассказала про участие в волонтерских проектах

Санкт-Петербург, 17 января. Певица, ведущая, участница седьмого сезона шоу «Голоc. Перезагрузка» Саша Круглова рассказала про участие в волонтерских проектах и поделилась своим мнением о демонстративном потреблении, которое стало популярным в России за последнее время.

В студии медиацентра «Патриот» Круглову спросили, какому тренду она больше симпатизирует: демонстративное потребление или скандинавский минимализм. По мнению певицы, при достижении своих целей человек, как правило, перестает гнаться за дорогими вещами.

«Когда у людей есть все, и они добились это собственным трудом, они не будут разбрасываться деньгами», — объяснила она.

Певица также рассказала, что принимает участие в волонтерских проектах.

«Принимала и принимаю, но не афиширую чаще всего. У нас было несколько девочек, собрали средства на вакцину. Просто я не очень люблю это афишировать. Однако стоит сказать спасибо тем, кто помогает другим людям», — добавила исполнительница.

Ранее Круглова рассказала, как пробилась в шоу-бизнес без связей в этой сфере. По словам исполнительницы, в 17 лет она уже работала, гастролировала в качестве бэк-вокалистки группы «А'Студио».