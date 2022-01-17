Самозанятые Самарской области заработали почти 15 млрд рублей

Самара, 17 января. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ход реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По мнению Азарова, очень важно уделять внимание созданию комфортного делового климата для того, чтобы самозанятые граждане успешно реализовывали свои бизнес-проекты. Так, в прошлом году 4 тысячи самозанятых смогли получить консультации и различные услуги центров «Мой бизнес» Самарской области. В 2021 году Гарантийный фонд Самарской области начал предоставлять самозанятым льготные микрозаймы до 500 тысяч рублей по максимально льготной ставке в 1% годовых, сообщает «Волга Ньюс».

В результате за два года действия специального налога на профессиональный доход самозанятые жители в Самарской области реализовали свои товары и услуги более чем на 14,8 млрд рублей, а общая сумма уплаченного налога за этот период составила 436 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал о том, что в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры наметили меры поддержки самозанятых. На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году предусмотрено 8,9 миллиона рублей.