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МИД РФ предупредил Берлин о последствиях давления на отечественные СМИ

Политика
МИД РФ предупредил Берлин о последствиях давления на отечественные СМИ
pixabay.com

Москва, 17 января. Москва оставляет за собой право дать справедливый ответ в случае продолжения давления на российские СМИ в Германии, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Примечательно, что соответствующее сообщение было распространено в преддверии встречи главы МИД России Сергея Лаврова с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая состоится в Москве.

«В случае если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ, оставляем за собой право принять ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России», — говорится в заявлении.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что встреча дипломатов состоится 18 января. Перед визитом в Россию Бербок заявила о желании Берлина выстраивать стабильные отношения с Москвой.

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