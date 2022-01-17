Сборная России по конькобежному спорту утвердила состав на Олимпиаду в Пекине

Москва, 17 января. Союз конькобежцев России (СКР) сообщил, что национальная команда окончательно утвердила состав спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх — 2022 в столице Китая.

Олимпиада, являющаяся 24-м по счету зимним состязанием, пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в рамках Игр будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта. Как следует из сообщения, распространенного СКР, сборная России по конькобежному спорту утвердила состав на состязания.

Женскую команду представят Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова.

В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев.

Глава Национального олимпийского комитета Швейцарии Ральф Штекли ранее обратился к Международному олимпийскому комитету с просьбой перенести состязания на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.