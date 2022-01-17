Профессор Василенко: Отступление США по всем фронтам толкает Украину в объятия России

В последнее время Соединенные Штаты проигрывают России по всем фронтам. В конечном счете это приведет к тому, что Украина уйдет из-под сферы влияния Вашингтона. С такой точкой зрения выступил политический эксперт, профессор Института журналистики Никита Василенко.

В украинских СМИ невозможно услышать о победах России на экономическом, а тем более — на политическом поле. Местная пресса сообщает украинцам лишь о несуществующих успехах Соединенных Штатов, считает Никита Василенко. В это же время, уверяет эксперт, Америка начала отступать по всем фронтам, а это приведет к тому, что Украина неизбежно вернется под влияние России.

«Вы знаете, о чем речь: я думаю, что мой прагматичный и пессимистичный прогноз по поводу того, что через несколько лет Украина попадет под влияние России, с каждым днем становится все более реальным. И все эти разговоры в украинских соцсетях о том, что Америка показала России «кузькину мать»… Америка ничего не показала, она отступила по всем фронтам. У нас говорят о том, что какой-то сенатор выступил за приостановку «Северного потока — 2», а в это же время Сенат США проголосовал за «СП-2». Идет отступление по всем фронтам», — сообщил Никита Василенко.

Что касается «конфликта» между Россией и Украиной, которого в последнее время так добиваются киевские власти, то его не будет, сказал профессор. По его словам, скорее начнется украино-марсианская война, чем конфликт с Россией.

«По моему мнению, война с марсианами более вероятна, чем война с Россией. Любой специалист вам скажет, что это смешно», — резюмировал украинский эксперт.

В ближайшие несколько дней Киев может погрузиться в такой хаос, что беспорядки в Казахстане покажутся детскими игрушками. США не захотят ввязываться в междоусобный конфликт, поэтому Вашингтон обратится к России и ОДКБ за помощью. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.