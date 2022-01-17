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Сотни представителей диаспоры Мали во Франции вышли на митинг против санкций ЭКОВАС в Париже

Весь мир
Сотни представителей диаспоры Мали во Франции вышли на митинг против санкций ЭКОВАС в Париже
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 17 января. Несколько сотен малийцев, проживающих во Франции, вышли на митинг в поддержку соотечественников. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Le Monde, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP)

Демонстрация прошла возле посольства Ганы, президент которой является действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Причиной недовольства малийцев стали санкции, введенные международной организацией против военных и политических деятелей африканской республики в ответ на решение властей продлить переходный период в связи с активизацией террористов.

Сотни представителей диаспоры Мали во Франции вышли на митинг против санкций ЭКОВАС в Париже
ecowas.int / Пресс-служба Экономического сообщества западноафриканских государств

Однако по некоторым данным истинной причиной для принятия рестрикций стали сообщения о появлении в стране четырех российских инструкторов, которых западные СМИ регулярно причисляют к «ЧВК Вагнера». Обсуждения пользователей соцсетей и их надежда на помощь россиян и критика в адрес военного контингента французской операции «Бархан», а также бойцов миссии ООН в Мали (МИНУСМА) вызвали панику среди европейских политиков, которые боятся результативности отечественных специалистов на фоне собственного провала.

Ранее в Мали прошло несколько массовых митингов, которые посетили десятки тысяч людей. Граждане республики устали от манипуляций Франции и вышли на улицы в знак поддержки местных властей, сменившим политический вектор на развитие отношений с Россией, а также чтобы раскритиковать бывшую метрополию, которая годами эксплуатировала страну. Подробнее об этом можно узнать в репортаже стрингера международной редакции Федерального агентства новостей.

Сотни представителей диаспоры Мали во Франции вышли на митинг против санкций ЭКОВАС в Париже
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Сотни представителей диаспоры Мали во Франции вышли на митинг против санкций ЭКОВАС в Париже
африка мали
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