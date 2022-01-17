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Камерунский политик Тонме назвал санкции ЭКОВАС против Мали неуместной и коварной мерой

Весь мир
Камерунский политик Тонме назвал санкции ЭКОВАС против Мали неуместной и коварной мерой
wikipedia.org  /  Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Яунде, 17 января. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки не представляют, какую ошибку они совершили, когда ввели санкции в отношении Мали, считает политик, профессор Института международных отношений Камеруна Шанда Тонме.

«Представители партии «Народное движение за диалог и примирение (MPDR) всегда готовы взять ответственность за свои слова и действия. И именно поэтому мы выступаем за Мали. Независимо от того, с какой стороны рассматривать ситуацию в Бамако, можно сделать вывод, что в стране возникла принципиально новая для Африки судьба. Также следует уверенно сказать: дипломатический кризис беспрецедентного масштаба напрямую связан с процессом деколонизации», — заявил Тонме.

Чиновник считает, что санкции ЭКОВАС повлекут за собой серьезные последствия, справиться с которыми Экономическое сообщество не сможет. По мнению профессора, рестрикции в отношении Мали являются «неуместной и немыслимо коварной» мерой.

Камерунский политик Тонме назвал санкции ЭКОВАС против Мали неуместной и коварной мерой
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Тонме подчеркнул, что государство сменило политический курс на независимый выбор союзников, которые обеспечивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Идет процесс деколонизации, что не устраивает бывшие метрополии.

Республика переходит с западного вектора на восточный. Расширяется многопрофильное партнерство с Россией. Именно этим, по мнению профессора, обусловлено санкционное давление ЭКОВАС, которое работает на удовлетворение неоколониальных амбиций Франции, на Бамако.

Ранее переходное правительство Мали под руководством Ассими Гоита поддержал лидер Гвинеи Мамади Думбуйя. Он выразил солидарность коллеге и отказался закрывать сухопутные и воздушные границы с дружественным государством.

Поколение молодых офицеров преследует цель освобождения родины от ставленников Пятой республики. Молодые и амбициозные лидеры африканских государств отказываются удовлетворять хищнические интересы иностранных акторов и продвигают национальные ценности на международной арене, что вызывает недовольство стран коллективного Запада.

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африка мали
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