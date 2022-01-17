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Шарий опубликовал обращение Порошенко к Зеленскому с призывом «прекратить наркоманить»

Политика
Шарий опубликовал обращение Порошенко к Зеленскому с призывом «прекратить наркоманить»
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 января. Неадекватные действия команды президента Украины Владимира Зеленского сигнализируют о серьезном злоупотреблении изменяющими сознание веществами. С таким неоднозначным заявлением выступил предприниматель Петр Порошенко на фоне скандала в киевском аэропорту.

Видео обращения политика к бывшему артисту «Квартала 95» опубликовал блогер Анатолий Шарий. В ролике, предположительно записанном в здании Печерского районного суда в Киеве, бывший глава государства отвечает на вопрос о недобросовестном поведении команды Зеленского и призывает его «прекращать наркоманить».

«Я это могу прокомментировать так: перестаньте употреблять наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны», — заявил Петр Порошенко.

Сам Шарий отметил, что прибытие «уже порядком подзабытого» Порошенко на Украину обернулось катастрофой для действующего президента страны Зеленского. По словам журналиста, команда пиарщиков бывшего комедианта и офис президента с треском провалили свою работу, что привело к стремительному возвращению олигарха на украинский политический олимп.

«Разгром просто. Тотальный разгром», — резюмировал Анатолий Шарий.

Как отметил ранее журналист в своем Telegram-канале, президент Украины оказал себе медвежью услугу, устроив шоу в киевском аэропорту по прибытии Порошенко. Политическая трусость Зеленского стала очевидна простым обывателям, и бывший глава государства снова «на коне». Также, по информации НСН, в аэропорт, где должен был приземлиться самолет с лидером партии «Европейская солидарность» на борту, поступило сообщение о «минировании».

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украина порошенко зеленский скандал видео наркотики шарий
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