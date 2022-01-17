В Белгороде назвали победителей фестиваля вареников

Белгород, 17 января. Белгородские эксперты и зрители определили победителей и призеров фестиваля по изготовлению вареников.

Эксперты сочли, что первого места достойны сразу два городских округа: Старооскольский и Новооскольский. На втором месте оказались Белгородский и Прохоровский районы, а «бронзы» удостоились Шебекинский городской округ и Корочанский район, сообщает «Бел.RU». Зрители наиболее высоко отметили мастерство жителей Новооскольского городского округа, Белгородского и Краснояружского районов.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Белгороде фестиваль вареников планировалось провести на трех основных площадках: на Белгородском Арбате, на улице 50-летия Белгородской области и на Соборной площади. Местные жители и гости города могли бесплатно отведать вареников с картошкой, картошкой и грибами, творогом и с ягодами.