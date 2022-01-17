Внутриполитическая повестка в Соединенных Штатах на неделю сместилась в сторону Сената. С самого начала года в верхней палате американского парламента жарко разгорелась дискуссия по поводу двух важнейших законопроектов: о введении очередных антироссийских санкций против газопровода «Северный поток — 2»; и об избирательной реформе, которой населению навязывают массовое голосование по почте.

Оба билля провалились и не прошли Сенат. Первый законопроект буднично не преодолел необходимый порог в 60 голосов; а второй, похоже, Америка запомнит надолго: на этот раз отчаявшиеся демократы «посягнули на святое», предложив поменять сами правила, по которым ведутся дела в Сенате.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, что предпринимали демократы для принятия важного закона об избирательной реформе.

Зачем нужен закон о выборах?

Американские выборы в 2016 и 2020 года сопровождали многочисленные скандалы и взаимные обвинения. После этого в 2021 году руководство республиканских штатов начало принимать меры для того, чтобы ужесточить процедуру голосования. В первую очередь это касалось голосования по почте — многие в Республиканской партии убеждены в том, что в 2020 году такой метод позволил демократам подделать тысячи бюллетеней и обеспечить победу себе и Джо Байдену.

Федеральное агентство новостей /

К примеру, Конгресс Техаса решил отменить круглосуточную работу избирательных участков и сделать обязательным предъявление удостоверения личности голосующего. Даже такие изменения

Несмотря на то, что до следующих выборов президента США остается еще почти два с половиной года, противостояние из-за избирательной системы началось уже этим летом — демократы не могут позволить оппонентам закрыть существующие пробелы в американском законодательстве.

Федеральное агентство новостей /

Демократические предложения

Демократическая партия выдвинула ряд законопроектов, разработанных специально для борьбы с предприимчивыми республиканцами. В августе 2021 года молодой сенатор-демократ от штата Джорджия Джон Ософф смог привлечь внимание, представив «Закон о праве голоса». Этот билль, сформулированный в очень громких выражениях, может стать важнейшим юридическим инструментом в борьбе против ужесточения правил голосования в республиканских штатах.

Федеральное агентство новостей /

А 6 января в США отметили годовщину со дня штурма Капитолия. Момент, когда в протестующих американцев стреляли на поражение, а перепуганные члены Конгресса под покровом ночи подписали назначение Джо Байдена в качестве президента США, стал идеологического фундамента для воплощения в жизнь всех перемен, задуманных Демократической партией. Во всех выступлениях политиков «деструктивное поведение» Республиканской партии, которая «стремится разрушить столпы американской демократии», стало поводом для коренного пересмотра самой системы выборов.

Федеральное агентство новостей /

Вице-президент Камала Харрис говорила об этом так:

«Если мы не будем бдительны, если мы не будем защищать демократию, она просто не устоит. Мы не можем позволить, чтобы наше будущее решалось теми, кто стремится заставить нас замолчать, подделать наши голоса и распространять ложь и дезинформацию. Бывший президент и его сторонники решили, что единственный способ победить — это подорвать наши выборы. Это неправильно. Это недемократично. И, честно говоря, это не по-американски».

Джо Байден высказался более драматично:

«Я закрою эту брешь, я буду защищать эту нацию, я не позволю никому вонзить кинжал в горло демократии. Мы позаботимся о том, чтобы воля народа была услышана, чтобы восторжествовало голосование, а не насилие».

Закон об избирательных правах нужен для достижения единственной и главной цели — для того, чтобы «гарантировать право голоса» на федеральных выборах. Другими словами, в соответствии с новым биллем штатам Америки будет запрещено принимать собственные законодательные инициативы, носящие «регрессивный» характер и «затрудняющие» процесс голосования. К подобным инициативам, к примеру, относятся ужесточающие процедуру голосования законы Техаса и других республиканских штатов, последовавших его примеру. Цель одна — не допустить лишения демократов возможности фальсификаций на почтовом голосовании, где для подтверждения своей личности не нужно ничего, кроме автографа.

Ключ от всех дверей

Чтобы достичь цели, демократам необходимо получить так называемый «ключ от всех дверей» — тотальный контроль над исходом голосований по законопроектам в Сенате.

В настоящее время в верхней палате американского Конгресса действует правило, по которому вынесенный на рассмотрение билль может стать законом только в том случае, если за него проголосуют 60 сенаторов.

В этом принципиальное Сената отличие от Палаты представителей — чтобы закон прошел в Сенат, необходима поддержка простого большинства. Именно поэтому проблем с Палатой представителей у Белого дома никаких нет — демократы в нижней палате покорно голосуют за любую инициативу правящей партии.

wikipedia.org / Lawrence Jackson/Public Domain

Сенат между тем все еще остается неким островком благоразумия, где республиканцы, находящиеся в меньшинстве, блокируют инициативы демократов, направленные на удержание власти в стране.

Такая тактика в Конгрессе США не нова — ее называют «флибустьерством», и она от года к году успешно используется как республиканцами, так и демократами, представляя собой отличное звено в системе сдержек и противовесов, на которых и зиждется американская демократия.

Ранее представители Демократической партии пользовались флибустьерством и одобряли его существование — но вот после победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года мнения некоторых демократов существенно поменялись. Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер заявил, что готов голосовать за то, чтобы изменить правила одобрения биллей в верхней палате американского Конгресса. Для большей убедительности и с целью достижения более результативного пропагандистского эффекта, Шумер опубликовал открытое письмо, в котором разъяснил свою позицию:

«Мы должны адаптироваться. Сенат должен развиваться, как это было раньше. Как сказал бывший конгрессмен Роберт Берд, правила Сената «должны меняться в зависимости от обстоятельств». Берд выражался предельно ясно: Конгресс не должен быть сдержан мертвой рукой прошлого».

Few have dedicated their lives to working for the people quite like Harry Reid



He was a guardian & steward of the Senate



He took great care of it but also knew it had to adapt to changing times



With the challenges ahead—I know he's walking alongside us in spirit for the people pic.twitter.com/9L0Uop45Pi — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 12, 2022

С таким же призывом выступил Джо Байден:

«К сожалению, Сенат США, задуманный как величайший в мире совещательный орган, сейчас представляет из себя лишь пустую оболочку того самого Сената. Мне, как человеку, которому выпала честь работать в верхней палате американского Конгресса, не доставляет удовольствия говорить это. Однако будучи институционалистом, я считаю, что угроза нашей демократии настолько серьезна, что мы должны найти способ принять законопроект о праве голоса».

Примечательно, что проект поддержал и Барак Обама, запомнившийся американцам как один из самых демократичных лидеров Соединенных Штатов.

That’s why I fully support @POTUS’s call to modify Senate rules as necessary to make sure pending voting rights legislation gets called for a vote. And every American who cares about the survival of our most cherished institutions should support the President’s call as well. — Barack Obama (@BarackObama) January 13, 2022

Хотя большинство демократов во власти одобрили инициативу Шумера и Байдена, раскол, существующий в Демократической партии, не позволил однопартийцам выработать единую и консолидированную позицию.

Палки в колеса

Наибольшим разочарованием для союзников Байдена стало выступление в Сенате представителя демократов от Аризоны Кирстен Синемы,— аккурат перед встречей президента со своими союзниками в Конгрессе.

Синема напомнила: устранение порога для голосования в Сенате поставит американскую демократию под угрозу:

«Устранение порога в 60 голосов просто гарантирует, что мы потеряем важнейший инструмент, который нам нужен для защиты нашей демократии от угроз в ближайшие годы».

wikipedia.org / U.S. Customs and Border Protection / Public Domain

Конгрессвумен заявила, что горячо поддерживает билль об избирательных правах, однако его реализация должны быть достигнута не путем изменения правил голосования, а исключительно путем сотрудничества и политического диалога с республиканцами. Сенатор Синема выразила убежденность в том, что предложенных демократами биллей недостаточно, чтобы противодействовать оппозиционным штатам, которые ужесточают процедуру голосования:

«Эти меры помогают лечить симптомы «заболевания», но не устраняют его. Я продолжаю поддерживать эти законопроекты, но я не буду поддерживать действия, которые усугубляют раскол, растущий в нашей стране».

Федеральное агентство новостей /

К Кристен присоединился сенатор-демократ из Западной Виргинии Джо Манчин, обвинивший команду Байдена в попытке разрушить систему сдержек и противовесов, мешающих установлению диктатуры в стране:

«Мы никогда, никогда, никогда не должны уничтожать эту единственную стену, это необходимое препятствие, которое эта нация воздвигла для защиты от «тирании большинства», а также от некоторых деструктивных инициатив исполнительной власти и вытекающих из них поспешных решений».

Разумеется, раскол во мнениях среди демократов полностью перечеркнул все надежды Байдена перевернуть политическую игру вместе с правилами выборов и принятия законопроектов. 13 января, Байден признал, что в 2022 году все попытки провести через Сенат билль об избирательной реформе будут тщетными. При этом президент подчеркнул, что намерен и далее обращаться к республиканским штатам с призывами не допускать ужесточения требований в ходе процесс голосования.

Однако республиканцы ни на какие призывы реагировать не намерены, так как занимаются важным делом — готовятся к промежуточным выборам в ноябре 2022 года и президентским выборам в 2024-м.

В январе 2022 года Демократическая партия попыталась взять преимущество нахрапом — и потерпела поражение. Не исключено, что в текущем году мы будем свидетелями еще нескольких подобных попыток, которые тоже, скорее всего, окончатся провалом. Байден и его союзники не хотят признавать или не понимают: для достижения успеха им необходимо сперва решить идеологические проблемы среди собственных союзников, и только потом пытаться штурмовать надежно укрепленные «стены» в Сенате.

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