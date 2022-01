Внутриполитическая повестка в Соединенных Штатах на неделю сместилась в сторону Сената. С самого начала года в верхней палате американского парламента жарко разгорелась дискуссия по поводу двух важнейших законопроектов: о введении очередных антироссийских санкций против газопровода «Северный поток — 2»; и об избирательной реформе, которой населению навязывают массовое голосование по почте.

Оба билля провалились и не прошли Сенат. Первый законопроект буднично не преодолел необходимый порог в 60 голосов; а второй, похоже, Америка запомнит надолго: на этот раз отчаявшиеся демократы «посягнули на святое», предложив поменять сами правила, по которым ведутся дела в Сенате.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, что предпринимали демократы для принятия важного закона об избирательной реформе.

Американские выборы в 2016 и 2020 года сопровождали многочисленные скандалы и взаимные обвинения. После этого в 2021 году руководство республиканских штатов начало принимать меры для того, чтобы ужесточить процедуру голосования. В первую очередь это касалось голосования по почте — многие в Республиканской партии убеждены в том, что в 2020 году такой метод позволил демократам подделать тысячи бюллетеней и обеспечить победу себе и Джо Байдену.

К примеру, Конгресс Техаса решил отменить круглосуточную работу избирательных участков и сделать обязательным предъявление удостоверения личности голосующего. Даже такие изменения

Несмотря на то, что до следующих выборов президента США остается еще почти два с половиной года, противостояние из-за избирательной системы началось уже этим летом — демократы не могут позволить оппонентам закрыть существующие пробелы в американском законодательстве.

Демократическая партия выдвинула ряд законопроектов, разработанных специально для борьбы с предприимчивыми республиканцами. В августе 2021 года молодой сенатор-демократ от штата Джорджия Джон Ософф смог привлечь внимание, представив «Закон о праве голоса». Этот билль, сформулированный в очень громких выражениях, может стать важнейшим юридическим инструментом в борьбе против ужесточения правил голосования в республиканских штатах.

А 6 января в США отметили годовщину со дня штурма Капитолия. Момент, когда в протестующих американцев стреляли на поражение, а перепуганные члены Конгресса под покровом ночи подписали назначение Джо Байдена в качестве президента США, стал идеологического фундамента для воплощения в жизнь всех перемен, задуманных Демократической партией. Во всех выступлениях политиков «деструктивное поведение» Республиканской партии, которая «стремится разрушить столпы американской демократии», стало поводом для коренного пересмотра самой системы выборов.

Вице-президент Камала Харрис говорила об этом так:

Джо Байден высказался более драматично:

Закон об избирательных правах нужен для достижения единственной и главной цели — для того, чтобы «гарантировать право голоса» на федеральных выборах. Другими словами, в соответствии с новым биллем штатам Америки будет запрещено принимать собственные законодательные инициативы, носящие «регрессивный» характер и «затрудняющие» процесс голосования. К подобным инициативам, к примеру, относятся ужесточающие процедуру голосования законы Техаса и других республиканских штатов, последовавших его примеру. Цель одна — не допустить лишения демократов возможности фальсификаций на почтовом голосовании, где для подтверждения своей личности не нужно ничего, кроме автографа.

Чтобы достичь цели, демократам необходимо получить так называемый «ключ от всех дверей» — тотальный контроль над исходом голосований по законопроектам в Сенате.

В настоящее время в верхней палате американского Конгресса действует правило, по которому вынесенный на рассмотрение билль может стать законом только в том случае, если за него проголосуют 60 сенаторов.

В этом принципиальное Сената отличие от Палаты представителей — чтобы закон прошел в Сенат, необходима поддержка простого большинства. Именно поэтому проблем с Палатой представителей у Белого дома никаких нет — демократы в нижней палате покорно голосуют за любую инициативу правящей партии.

Сенат между тем все еще остается неким островком благоразумия, где республиканцы, находящиеся в меньшинстве, блокируют инициативы демократов, направленные на удержание власти в стране.

Такая тактика в Конгрессе США не нова — ее называют «флибустьерством», и она от года к году успешно используется как республиканцами, так и демократами, представляя собой отличное звено в системе сдержек и противовесов, на которых и зиждется американская демократия.

Ранее представители Демократической партии пользовались флибустьерством и одобряли его существование — но вот после победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года мнения некоторых демократов существенно поменялись. Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер заявил, что готов голосовать за то, чтобы изменить правила одобрения биллей в верхней палате американского Конгресса. Для большей убедительности и с целью достижения более результативного пропагандистского эффекта, Шумер опубликовал открытое письмо, в котором разъяснил свою позицию:

