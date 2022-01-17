Директор лицея Тхостов: ЕГЭ противостоит коррупции и обеспечивает равенство россиян

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как сделать процесс образования интересным для учащихся, и объяснил, почему многие родители критикуют современные методики преподавания в школах.

По словам директора лицея, причина недовольства родителей школами кроется в непонимании процессов, которые там происходят, из-за отсутствия должной коммуникации между семьей и преподавателями.

«Мы живем в период пандемии, когда коммуникация семьи и школы выходит на передний план. Родителям нужно подчас по несколько раз разъяснять процессы современной школы и причины принятия конкретных решений», — отметил Тхостов.

Отсутствие должной коммуникации приводит к тому, что многие родители начинают подходить к оценке системы образования, основываясь на собственном образовательном опыте, что в XXI веке цифровых технологий совершенно неправильно, считает эксперт.

«Мы живем в разных измерениях: мы дети XX столетия, нынешние дети — дети динамичного XXI века. Система образования, в которой мы получали школьные аттестаты, была консервативной. Мало кто понимает, что советская школа была ориентирована всего на два стратегических направления, четко положенных в основу оборонной системы СССР. И физику с математикой мы учили исходя из этих потребностей, которые в дальнейшем развивались в вузах. Поэтому родители начинают недопонимать процессы современной цифровой образовательной системы, которая понятна и востребована детьми, но, к сожалению, далека от наших родителей», — заявил Константин Тхостов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Цифровое образование, дистанционное обучение — по мнению эксперта, это формы, которые позволяют вырвать ребенка из закрытой классо-урочной системы, дать ему возможность развиваться в том направлении, которое его интересует. Хорошим помощником ему в этом является и смартфон, отметил педагог.

«Ребенок использует телефон как один из главных источников информации. Для нас была книга источник информации. Для современного ребенка источником получения информации является любая информационная система. Лишить его чего-либо, значит, обречь себя на то, что ребенок будет несколько ограничен. А известно, что ограничения в развитии ни к чему хорошему не приводят», — отметил Константин Тхостов.

Вообще, главное, к чему должны стремиться родители и педагогический коллектив школ, — чтобы ребенку в школе было интересно. Тогда, по словам директора лицея, ребенок забудет и смартфон. Создать такую атмосферу несложно, отметил Тхостов: надо лишь быть более заинтересованным в образовательном процессе.

В своем лицее, например, директор всячески поощряет преподавателей, чтобы они не только отрабатывали программу своей специализации, но и работали с детьми в тех областях знаний и мастерства, которые интересны лично им. Например, кто-то из учителей, имея хороший голос, помимо математики преподает вокал.

«И здесь вопрос не в том, сколько получает преподаватель. Это абсолютно порочная практика — сидеть и ждать манны небесной. А сколько он имеет возможностей заработать», — отметил директор лицея.

Новые западные тенденции в образовании — например, формирование специальных образовательных программ с заниженным уровнем знаний, вроде этнической математики в США, преподаваемой афроамериканцам, — эксперт оценивает негативно.

«Как там в известной песне: «Не будем прогибаться под изменчивый мир». Они уже напрогибались, наши заокеанские коллеги, до того, что нам не понятно, кто там кем управляет: необузданная толпа ставит на колени полицейские участки и заставляет жить по своим правилам», — отметил Константин Тхостов.

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Вместо того чтобы упрощать программы до уровня необразованных детей, правильнее все-таки, считает педагог, поднимать их уровень образования до заданных стандартов. Именно благодаря этому появляются великие ученые, грамотные политики, профессиональные врачи и представители других профессий, отметил Тхостов. Решение многих проблем, связанных с разным уровнем подготовки детей, этническими и социальными различиями, считает он, зависит всецело от профессионализма учителей.

«Традиционный посыл: мой ребенок отличается от других, поэтому его недооценивают — это полная ерунда. Профессионализм — на мой взгляд, ключевое решение любой проблемы. Профессиональный подход учителя к работе с детьми позволит полностью стереть ситуацию этих предрассудков и мифов. Открытое образовательное пространство, куда может заглянуть в том числе и родитель и увидеть, что никаких разграничений внутри класса во время урока нет и учитель одинаково относится к любому ребенку, позволяет снять напряжение и ответить родителю на его, возможно, необоснованные вопросы», — отметил Константин Тхостов.

Напрасными эксперт назвал нападки на систему ЕГЭ, которую он считает совершенной на 85%. По его мнению, ЕГЭ прежде всего исключает коррупционную составляющую при наборе выпускников в российские вузы.

«ЕГЭ обезличен тем, что работа, которая заполняется ребенком, — это не тесты, не угадайка, это работа, позволяющая выявить его глубинные знания. Машина, проверяющая свою часть, и эксперты, проверяющие свою [часть] независимо друг от друга, — они не видят и не знают, чью работу они проверяют. Старая система полностью была завязана на человеческий фактор. Экзаменационная комиссия зачем-то принимала никому не нужные выпускные экзамены, а затем еще шли вступительные экзамены, где целая приемная комиссия определяла, подходит этот абитуриент или нет. Сколько фальсификации и подлога там было — эта история умалчивается», — пояснил Тхостов, адресуя свой спич прежде всего законодателям и политикам, желающим отменить ЕГЭ.

Система ЕГЭ, по мнению учителя, позволяет ребенку не тратить бессмысленно деньги родителей на дорогу из провинции в региональные или федеральные центры, поскольку это форма вступительного, а не выпускного экзамена.