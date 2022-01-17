Порошенко уснул в зале суда на заседании по собственному делу

Киев, 17 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко уснул в зале заседаний Печерского районного суда Киева.

Политик вернулся из Варшавы утром в понедельник, 17 января. В аэропорту Жуляны его встречали сторонники и журналисты. Бывшему политику попытались вручить повестку в суд, но он ее проигнорировал.

В результате Порошенко все же появился на заседании, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Бывшего президента обвиняют в государственной измене. В ходе заседания политик внезапно уснул, кадры попали в Сеть. На записи видно, как Порошенко подпер голову кулаком и сидит с закрытыми глазами, а его голова постепенно опускается.

Ранее политик заявил, что не позволит упечь себя в тюрьму, как это было с экс-премьер-министром страны Юлией Тимошенко. Он заявил о намерении защищать Украину.