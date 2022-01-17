Вертолетоносец ВМС Нидерландов прибыл в Балтийское море для мониторинга обстановки

Брюссель, 17 января. Североатлантический альянс направил военный корабль ВМС Нидерландов Rotterdam в Балтийское море.

По имеющейся информации, десантный корабль в настоящее время находится у берегов Швеции. Отмечается, что вертолетоносец ВМС Нидерландов будет заниматься мониторингом обстановки в регионе. В НАТО заявили, что отправка корабля в Балтийское море является запланированной операцией.

«Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с Альянсом в целом», — сказано в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что просьба Эстонии к НАТО о размещении дополнительных сил на территории страны доказывает обоснованность беспокойств России. По его словам, это свидетельствует о том, что не Москва является причиной нагнетания напряженности, передает RT.