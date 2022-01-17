Цены на нефть приблизились к двухгодичному максимуму в 86,6 доллара за баррель

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о причинах роста стоимости нефти, которая приблизилась к текущему максимуму в 86,6 доллара за баррель, и ситуации на валютном рынке.

Нефть

По данным аналитиков, нефтяной рынок в пятницу, 14 января, закрыл торги на позитивной ноте. Цены на нефть выросли с отметки 84 до 86,4 доллара за баррель, фактически они вплотную приблизились к текущему максимуму — 86,6. Сейчас нефть торгуется чуть ниже 86 долларов, но чувствует себя уверенно. Свою роль здесь продолжают играть ограниченное предложение и стабильность спроса, плюс негативные опасения участников рынка относительно штамма «Омикрон» пока не оправдываются. С другой стороны, в Америке растет буровая активность, поэтому можно ожидать увеличения объемов добычи нефти в США. Китай же в свою очередь проводит политику «накачки ликвидности» и мягкой денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику и возобновить ее рост.

«Свою роль может сыграть ситуация с коронавирусом в Китае в преддверии Олимпийских игр. Особенно, если учесть их «нулевую терпимость» к COVID-19. Есть вероятность, что там начнут сейчас очень активно бороться со вспышками заболевания путем введения жестких санитарных режимов и локдаунов. Это, в свою очередь, очень серьезно ударит по спросу на нефть», — спрогнозировали специалисты.

Участники нефтяного рынка будут очень внимательно следить за ситуацией с «Омикроном» в Китае, за данными по нефтяным запасам США, а также за ежемесячными докладами ОПЕК и Международного статистического агентства, которые будут представлены на этой неделе. Пока же цены на нефть остаются в довольно широком диапазоне — 80–87 долларов за баррель марки Brent.

Global Look Press / Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Золото

Цены на золото не претерпели кардинальных изменений. Оно торгуется в достаточно узком диапазоне: в пятницу — 1815–1829 долларов за тройскую унцию.

«В пятницу давление на золото оказал рост индекса DXY, он смог подняться выше 95 пунктов. Соответственно, восстановилась доходность десятилетних американских облигаций: после падения 0,7% они вновь выросли на 1,8%. В пятницу мы получили по объему розничных продаж, которые стали для рынка несколько негативными: по итогам декабря они снизились на 1,9%, хотя аналитики ожидали — 0,1%. Это немного поддержало золото», — сказали специалисты.

На сегодняшний день особых изменений на рынке золота не ожидается, поскольку в США выходной день — День Мартина Лютера Кинга. В ближайшее время, по оценке аналитиков, золото сохранит низковолатильный диапазон — 1760–1830 долларов за тройскую унцию.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

В пятницу национальная валюта завершила день в районе 76,5 рубля за доллар. Сейчас он совсем немного теряет позиции, но продолжает торговаться около отметки 76. Как объяснили аналитики, в первую очередь участники рынка следили за переговорами России с США, НАТО и ОБСЕ, которые в итоге зашли в тупик.

«В выходные стало известно, что Россия начала перебрасывать к границе ракетные комплексы «Искандер», обвиняя НАТО в поставках оружия на Украину. Альянс, в свою очередь, обвинил Россию в том, что она стянула войска к границе, и грозит новыми санкциями, под которые попадут главные российские банки, плюс речь шла о запрете операций ОФЗ и о санкциях против первых лиц государства. В итоге Россия пока ждет письменного ответа со стороны США относительно предложенных мер по гарантиям безопасности, что сохраняет напряженную ситуацию, и западные участники рынка не исключают возможную эскалацию ситуации, поэтому выводят иностранный капитал», — прокомментировали аналитики.

Все эти факторы сохраняют высокую волатильность на валютном рынке России, резкое падение рубля сдерживает высокие цены на нефть. В ближайшее время динамика рубля будет зависеть от ситуации на границе с Украиной и диалога с США, пока же она сохраняется в районе 72,5–77,5 рубля за доллар.