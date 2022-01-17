Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 17:41
17:40
Происшествия
Почти все школы Новочеркасска отменили занятия из-за угроз о минировании
17:39
Происшествия
В Костроме футбольного тренера задержали по подозрению в домогательствах девочек
17:38
Общество
Самозанятые Самарской области заработали почти 15 млрд рублей
17:38
Происшествия
Пермяк приревновал жену и забил ее до смерти
17:35
Технологии
Эксперты FingerprintJS нашли в браузере Safari опасную уязвимость
17:31
Весь мир
По стопам Саакашвили: политолог Бредихин оценил последствия суда над Порошенко
17:30
Общество
Лидеров итальянских антиваксеров Луиджи Марилли скончался от COVID-19
17:29
Весь мир
Народ нас поддерживает: малийцы распространили в Сети постер с изображением Путина и Гоита
17:29
Политика
Лидер Ирана Раиси 20 января намерен выступить на заседании Госдумы
17:28
Происшествия
Автора провокационной инсталляции на Марсовом поле в Петербурге задержали полицейские
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Армия Мали ликвидировала 107 боевиков на севере республики

Весь мир
Армия Мали ликвидировала 107 боевиков на севере республики
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 17 января. Вооруженные силы Мали (FAMa) ликвидировали 107 террористов в окрестностях префектуры Ассанго на севере страны. Об этом сообщает AbidjanTV.

Африканские журналисты считают, что успехи национальной армии напрямую связаны с укреплением сотрудничества между Москвой и Бамако. Поддержка, которую оказала Россия, уже принесла ощутимые результаты и позволила правительственным войскам перейти в наступление на позиции радикальных формирований.

Армия Мали ликвидировала 107 боевиков на севере республики
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

В сентябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль окажет Мали всестороннюю поддержку в борьбе с террористической угрозой:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Россия сдержала данное слово, и уже 29 ноября африканская республика получила от Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Данная модель стоит на вооружении более чем в 100 государствах мира.

Армия Мали ликвидировала 107 боевиков на севере республики
wikipedia.org / Xchgall/PD

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Франции ввело против Мали санкции за решение временного правительства перенести выборы и продлить переходный период на пять лет в связи с активизацией боевиков на севере государства. Однако по некоторым данным истинной причиной для введения ограничительных мер послужили сообщения в соцсетях о прибытии в страну четырех российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Неподтвержденные публикации вызвали панику среди иностранных элит. Коллективный Запад боится, что отечественные специалисты окажутся в разы эффективнее, чем французский контингент провальной операции «Бархан» и бойцы многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА), за время работы которых радикалы лишь расширили зону влияния в стране.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия Мали ликвидировала 107 боевиков на севере республики
африка мали
Комментировать