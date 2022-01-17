Армия Мали ликвидировала 107 боевиков на севере республики

Бамако, 17 января. Вооруженные силы Мали (FAMa) ликвидировали 107 террористов в окрестностях префектуры Ассанго на севере страны. Об этом сообщает AbidjanTV.

Африканские журналисты считают, что успехи национальной армии напрямую связаны с укреплением сотрудничества между Москвой и Бамако. Поддержка, которую оказала Россия, уже принесла ощутимые результаты и позволила правительственным войскам перейти в наступление на позиции радикальных формирований.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

В сентябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль окажет Мали всестороннюю поддержку в борьбе с террористической угрозой:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Россия сдержала данное слово, и уже 29 ноября африканская республика получила от Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Данная модель стоит на вооружении более чем в 100 государствах мира.

wikipedia.org / Xchgall/PD

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Франции ввело против Мали санкции за решение временного правительства перенести выборы и продлить переходный период на пять лет в связи с активизацией боевиков на севере государства. Однако по некоторым данным истинной причиной для введения ограничительных мер послужили сообщения в соцсетях о прибытии в страну четырех российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Неподтвержденные публикации вызвали панику среди иностранных элит. Коллективный Запад боится, что отечественные специалисты окажутся в разы эффективнее, чем французский контингент провальной операции «Бархан» и бойцы многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА), за время работы которых радикалы лишь расширили зону влияния в стране.