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Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в России

Общество
Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в России
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Москва, 17 января. Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении на территории России QR-кодов для посещения общественных мест.

Также было принято решение включить в повестку очередного пленарного заседания законопроект о наказании для педофилов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Речь идет о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей. В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем», — написал он.

Пункты, которые касаются законопроекта о введении QR-кодов, уберут из перечня поручений президента России Владимира Путина. Об этом ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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