Роскомнадзор заставил Facebook разблокировать аккаунт российской делегации в Вене

Москва, 17 января. В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с доступностью для пользователей страницы российский делегации в соцсети Facebook.

После того, как Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сославшись на ее якобы запрещенное содержание, Роскомнадзор потребовал восстановить к ней доступ, так как на этой странице публиковались исключительно официальные заявления Кремля и МИД России, сообщают «Брянские новости».

По данным Роскомнадзора, через сутки Facebook разблокировал аккаунт российской делегации, и на данный момент он доступен пользователям соцсети.

Ранее ФАН сообщал о реакции руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константина Гаврилова на блокировку страницы делегации в Facebook. Делегация России проводила в Вене переговоры с руководством ОБСЕ.