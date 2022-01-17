Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 20:41
20:41
Экономика
Главные тренды в недвижимости, курсе валют и судебной практике обсудят в «Патриоте»
20:41
Происшествия
Молния ударила в самолет рейса Тюмень — Сочи
20:41
Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
20:39
Политика
МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности
20:38
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
20:38
Общество
Воронежский водитель спас кота от нападения стаи бродячих собак
20:37
Общество
«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов
20:34
Общество
Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»
20:34
Политика
Сенатор Пушков: Facebook нарушил закон из-за блокировки страницы делегации России в Вене
20:34
Экономика
Российские компании могут поставлять за рубеж до 10 млн тонн водорода ежегодно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Роскомнадзор заставил Facebook разблокировать аккаунт российской делегации в Вене
Политика
Роскомнадзор заставил Facebook разблокировать аккаунт российской делегации в Вене
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 17 января. В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с доступностью для пользователей страницы российский делегации в соцсети Facebook.

После того, как Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сославшись на ее якобы запрещенное содержание, Роскомнадзор потребовал восстановить к ней доступ, так как на этой странице публиковались исключительно официальные заявления Кремля и МИД России, сообщают «Брянские новости».

По данным Роскомнадзора, через сутки Facebook разблокировал аккаунт российской делегации, и на данный момент он доступен пользователям соцсети.

Ранее ФАН сообщал о реакции руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константина Гаврилова на блокировку страницы делегации в Facebook. Делегация России проводила в Вене переговоры с руководством ОБСЕ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Роскомнадзор заставил Facebook разблокировать аккаунт российской делегации в Вене
делегация соцсеть блокировка
Комментировать