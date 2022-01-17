Певица Саша Круглова призналась, что получила крупный выигрыш в киберспорте

Санкт-Петербург, 17 января. Экс-участница шоу «Гoлoc» Саша Круглова поделилась мнением о современных трендах и вспомнила, как испытывала свои силы в киберспорте.

Медиацентр «Патриот» провел пресс-конференцию на тему образования и тенденций среди молодого поколения. Певица Круглова пообщалась с журналистами и обсудила тему стремлений среди подростков. По словам артистки, она увлекается компьютерными играми и даже получила крупное вознаграждение в шутере в юном возрасте.

«Если сказать о трендах — компьютер. Я в киберспорт играю, в Counter-Strike. Я не поддерживаю это, просто в 14 лет я выиграла 150 тысяч [рублей]. Просто было стремление стать кем-то, которое я не замечала даже у своих одноклассников», — поделилась Круглова.

Артистка отметила, что получила обширное образование и всегда стремилась к выполнению поставленных целей. Она призналась, что задумывалась о собственных проектах в сфере благотворительности, но для этого ей предстоит достичь определенной популярности.

Круглова также высказалась о тренде на татуировки и пирсинг среди молодежи. Артистка призналась, что считает это проявлением эмоционального дисбаланса.