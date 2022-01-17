Депутат ГД Жуков анонсировал скорое принятие поправок об индексации пенсий на 8,6%

Москва, 17 января. Первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков заявил, что принятие поправок об индексации пенсий чуть выше уровня инфляции (на 8,6%) запланировано до конца января.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил дополнительно проиндексировать пенсионные выплаты. Необходимость такого повышения обусловлена тем, что принятые в 2021 году решения не позволят компенсировать гражданам увеличение расходов на фоне роста инфляции.

«Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции», — подчеркнул Жуков.

Профессор финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов отмечал, что закон об индексации пенсий должен быть принят в течение двух недель с момента внесения. Таким образом, на получение повышенной выплаты граждане смогут претендовать уже в феврале.