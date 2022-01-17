Путин распорядился продлить службу представителя по экологии Иванова до конца 2023 года

Москва, 17 января. Специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов может работать на своей должности до конца 2023 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава российского государства Владимира Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 г.», — говорится в указе.

Как стало известно ранее, российский лидер подписал указ о назначении Бориса Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии. МИД республики со своей стороны одобрил инициативу Москвы.