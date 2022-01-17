Политолог Рар раскрыл хитрый план канцлера ФРГ с показательной трепкой Бербок на встрече с Лавровым

Берлин, 17 января. Министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок ждет в Москве такая же показательная трепка, как и та, что не так давно получил глава МИД Евросоюза Жозеп Боррель.

Сергею Лаврову снова придется преподать урок истории и большой дипломатии очередному зарвавшемуся европейскому чиновнику. Бербок скорее всего с позором покинет Москву, но в этом и состоит план канцлера Германии Олафа Шольца, который вслед за убежденной русофобкой посетит Россию с официальным визитом.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился немецкий политолог Александр Рар, пытаясь проанализировать новую волну антироссийской истерии в западных СМИ, поднявшейся в преддверии серии встреч на высшем уровне. Как известно, сначала в Москву прилетит Анналена Бербок для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего Олаф Шольц встретится с Владимиром Путиным. Эксперт отметил, что повестка Бербок заранее известна. Она будет упрямо и даже может агрессивно продвигать свои либеральные нарративы, работая по большей части на свой электорат в ФРГ и американских кураторов. В результатах встречи неопытной и слишком порывистой Бербок с профессионалом высшего класса Лавровым можно не сомневаться. Рар предположил, что российский министр преподаст немецкой коллеге такой же жесткий урок, что и Боррелю, после чего «заглаживать ситуацию» приедет уже Шольц.

«Я думаю, что в первую очередь нужно ориентироваться на встречу Путина и Шольца. Это будет серьезно. Канцлер, по моим сведениям, настроен на прагматизм, на конструктивный диалог с Россией, на какие-то новые идеи, как возобновить и нормализовать отношения между странами. А Бербок будут настырно продвигать свои либеральные нарративы, играя на свою публику в Германии. Сергей Лавров, грубо говоря, разберет коллегу на молекулы. Как это было с Боррелем — проведет по коридору позора, причем предельно вежливо и дипломатично. Она с провалом вернется в Берлин, после чего ситуацию исправит Шольц. Я думаю, это некий хитрый план. «Зеленых» на некоторое время выведет из строя показательная трепка их лидера в Москве, и канцлер будет вести себя куда более свободно, не опасаясь информационной атаки по возвращению в Берлин. Поэтому как бы ни старалась либеральная пресса и сама Бербок, можно с осторожностью ожидать самых позитивных результатов от этой в каком-то смысле двойной встречи», — озвучил свое предположение Александр Рар.

Федеральное агентство новостей

Настрой и намерения Олафа Шольца в какой-то мере передает и недавнее заявление министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, которая настоятельно призвала правительство относиться к «Северному потоку — 2» как к сугубо экономическому проекту и не вмешивать сюда политику в ущерб немецкому бизнесу. Рар напомнил, что глава Бундесвера Кристина Ламберт еще не так давно активно поддерживала антироссийскую повестку, призывая к санкционной борьбе с Россией. А тут вдруг она заступилась за «Северный поток — 2». Дело в том, что она находится в двойном подчинении у Олафа Шольца, как главы правительства и лидера социал-демократов, поэтому она вынуждена была отказаться от прежних «зеленых тезисов», скорее всего, по настоятельной рекомендации непосредственного начальника. С Бербок канцлер еще пока «воюет» с переменным успехом, но своих соратников быстро привел в чувство.

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