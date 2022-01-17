МИД РФ ответил на заявления о «поставках российского оружия» в Афганистан

Москва, 17 января. Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, говорится в сообщении российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство назвало инсинуациями комментарии некоторых американских экспертов, которые утверждают, что Россия якобы поставляла оружие противникам талибов (участники запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1). В российском МИД подчеркнули, что подобные сообщения являются ложными, передает RT.

«Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что новые власти Афганистана хотят создать национальную армию численностью 150 тысяч человек. На сегодняшний день ВС страны насчитывают около 80 тысяч бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.